La vicepresidenta de Ecuador se mudó a Tel Aviv para cumplir con la misión que le encomendó el Presidente tras su ruptura política

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador. (Ricardo Vejar/ Infobae)

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, arribó este domingo a Tel Aviv, Israel, en cumplimiento a la designación realizada por el mandatario Daniel Noboa, quien le dispuso como única función “colaborar en calidad de Embajadora en nombre del Ecuador por la paz para evitar le escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina”.

La ruptura política entre Noboa y Abad es evidente y pública. El pasado 28 de noviembre, Abad reveló con detalle ante la prensa que el presidente “no la quiere cerca” y que cumplirá la función designada para no forzar un abandono del cargo y, por ende, la destitución como vicepresidenta. En entrevista con Infobae, Abad relató que el equipo cercano del presidente Noboa la “mandó a callar” y que no había conversado de forma particular con el mandatario desde que ganaron la primera vuelta, celebrada el 20 de agosto.

El distanciamiento entre ambos también se ha evidenciado en varios eventos oficiales a los cuales, dice Abad, no la invitaron. Sobre la disposición de Noboa acerca de la única función que Abad tendrá, ella ha respondido que hay violencia cuando “te envían a morir en la guerra”.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dejó el país el último domingo. (X/ Verónica Abad)

El último viernes, Abad abandonó el país y se despidió de su familia, funcionarios y seguidores en el aeropuerto de Quito. “Mi querido Ecuador, hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país. No voy a negar que me invade la tristeza por tener que alejarme de mi tierra, mi gente y mi familia, pero ecuatorianos, vienen días mejores. Me los llevo en el corazón”, escribió en su cuenta de la red social X.

Apenas un día antes de su viaje, en un comunicado, la vice ecuatoriana aseguró que la decisión del gobierno del presidente Noboa sobre su misión se hizo sin planificación previa. Durante los últimos días de noviembre, Abad mantuvo varias reuniones y realizó pedidos de información a varios ministerios para ultimar los detalles de su mudanza a Israel.

Abad lamentó “la decisión tan apresurada” de presentarse el último domingo en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv. Según la vice, la premura impidió “a las diferentes instituciones encontrar una figura legal y existen varias inconsistencias”.

Simpatizantes de la vicepresidenta la despidieron en el aeropuerto internacional de Quito. (X/Verónica Abad)

La más reciente información oficial señaló que la Vicepresidenta se presentó este 10 de diciembre en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, “donde propenderá a nombre del pueblo ecuatoriano y junto a la comunidad internacional, sentar bases de paz entre los pueblos en conflicto en Oriente Medio”. En un comunicado, se indicó que Abad asumió la tarea de “evitar una escalada de violencia en la zona de conflicto y de este modo tratar de prevenir una catástrofe humanitaria”.

Según la comunicación oficial, Abad cree en “días mejores no solo para el pueblo soberano del Ecuador sino para toda la humanidad, los odios, las disputas y las revanchas no nos permiten avanzar; por el contrario, el intercambio de ideas, el entendimiento y la empatía son características nobles y únicas de la raza humana, por ello, cumpliremos cabalmente la función que por prerrogativa constitucional se me ha asignado”. Su presencia en Israel también “demuestra el compromiso del Presidente Noboa en mantener una política internacional que da prioridad al diálogo y al respeto inalienable de los derechos humanos”, se lee en el boletín.

En un video de despedida, la vice mencionó que se lleva “al Ecuador en el corazón” y admitió: “No lo voy a negar, tengo un poco de miedo”. En la grabación que muestra imágenes de su partida desde Quito, se escucha a Abad contar porqué aceptó la misión. En el video, la vice aseguró: “Nadie podrá arrancarme de mis raíces… Aquí nací y aquí moriré. Vuelvo pronto”.