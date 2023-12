Jorge Drexler se sumó a la campaña contra el proyecto inmobiliario de Punta Ballena: “Tiene una idea errónea de progreso”

El cantante uruguayo Jorge Drexler se sumó a la campaña "Salvemos Punta Ballena" (@drexlerjorge)

(Desde Montevideo, Uruguay) - La construcción de un complejo residencial de 29 edificios en Punta Ballena (Maldonado, Uruguay) genera el rechazo de los vecinos de la zona, la academia y organizaciones gremiales. El proyecto está en su etapa de “manifiesto”, pensada para que la población se exprese sobre la iniciativa, y en esta fase fueron varias las voces que se expresaron en contra.

Te puede interesar: Un barrio de Montevideo sufre por una guerra narco: dejaron de recoger la basura y los buses cambiaron su recorrido

El músico uruguayo Jorge Drexler es uno de los artistas que se sumó a la campaña “Salvemos Punta Ballena”. En un mensaje difundido en la red social X este domingo 10, Drexler advirtió que ese lugar icónico de la costa uruguaya está en peligro.

“Punta Ballena, en el este de la costa uruguaya, es un lugar único no solamente en nuestro país, Uruguay, sino en el mundo entero por su valor geológico, biológico, paisajístico y cultural. Ahora está en peligro por una idea errónea de progreso que amenaza con un proyecto inmobiliario enorme, con la construcción de 29 edificios en una zona que debería estar protegida”, afirmó el músico en el video que posteó.

Te puede interesar: Diego Echeverría, precandidato a la Intendencia de Maldonado: “Hay que seguir avanzando en un departamento que no para de crecer”

“El progreso real, sin embargo, es valorar nuestro patrimonio y legarlo a las próximas generaciones. Salvemos Punta Ballena”, agregó Drexler, quien pidió firmar un manifiesto para rechazar la iniciativa.

Punta Ballena, Maldonado. (Crédito: Intendencia de Maldonado)

Hace un mes, la actriz y conductora uruguaya Natalia Oreiro también se había expresado en contra del proyecto de un grupo inversor argentino. En un video, la artista destacó que en ese lugar de Uruguay viven más de 400 especies de plantas nativas que únicamente existen allí. Definió a la zona de Maldonado como un espacio “único” de la costa y del mundo, que tiene el “atardecer más hermoso del planeta”. “Ha sido y es un lugar de todos y de todas”, comentó.

Te puede interesar: Zelenski invitó a Lacalle Pou a visitar Ucrania y agradeció el apoyo de Uruguay en una reunión en Buenos Aires

Drexler, en tanto, señaló que la fecha límite para expresarse en contra de la propuesta es este lunes 11, dado que es el día que el Ministerio de Ambiente fijó como punto final de la etapa de “manifiesto”. Luego llegará la fase de audiencia pública y finalmente esa secretaría de Estado uruguaya dará una opinión técnica final sobre el plan.

La actriz y conductora uruguaya Natalia Oreiro se expresa en contra del proyecto inmobiliario para construir 29 edificios en Punta Ballena (@nataliaoreirosoy)

Esta fase previa a la construcción de la obra generó miles de consultas en la web del Ministerio de Ambiente, un interés que no se había visto ni siquiera con el proyecto de la obra de la segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay. Estas cifras muestran la “sensibilidad social” que tiene este tema y la “prudencia” que deben tener las autoridades para manejarlo, consideró el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, entrevistado en Desayunos Informales de Canal 12.

La fase de la audiencia pública aún no tiene fecha, pero es probable que no se pueda realizar antes de marzo, dado que previo a ese evento se deberán analizar los cerca de 11.000 comentarios recibidos sobre el proyecto.

Bouvier sostuvo que en el ministerio están realizando algunos borradores con opiniones técnicas y aseguró que prefieren avanzar “lentos y muy seguros”. “Tenemos que ir con rigurosidad técnica y los apuros no son aconsejables en esta instancia”, aseguró.

(Getty Images)

Uno de los puntos que analiza el ministerio de Ambiente es si declarar o no una “protección ambiental” para esa zona de Uruguay, una decisión que no se ha tomado y que sería una “buena medida”, según Bouvier. Si esa zona de Punta Ballena se declara como área protegida, no se podrían hacer construcciones de ese estilo.

Esa declaración permitiría controlar también otras actividades que se practican allí, como parapente y senderismo.

La academia advierte que la concreción de este proyecto sería muy negativa para la biodiversidad, el paisaje y los usos públicos de Punta Ballena. Desde el grupo inversor, en tanto, se destaca que la edificación buscará un equilibrio entre la belleza y la funcionalidad del paisaje.

“La ciudadanía está sensible con este tema, lo que me parece que es muy bueno porque nos está creando conciencia ambiental”, destacó el ministro.