Las criptomonedas crecen como vehículo para el lavado de dinero de las organizaciones criminales en Brasil

Según el último informe de Chainalysis, “Geografía de las criptodivisas”, Brasil ocupa el 9º lugar en el mercado mundial de criptomonedas, seguido de Argentina y México, 15º y 16º respectivamente. En Brasil, este mercado se ha utilizado hasta ahora principalmente como una forma de inversión. Sin embargo, en los últimos años, gracias en parte a la contribución de la mafia italiana, la ‘Ndrangheta calabresa, el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC) y otros grupos criminales han utilizado las criptomonedas para blanquear el producto del narcotráfico. Estas dos almas, la legal y la ilegal en Brasil conviven desde hace tiempo, no sin problemas. Por eso, en junio, el gobierno encargó al Banco Central la tarea de definir los criterios que deberán cumplir las empresas de criptomonedas para obtener una licencia que les permita operar. Y así, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), órgano del Ministerio de Economía que actúa bajo la orientación del Consejo Monetario Nacional (CMN), incluyó las criptomonedas en el plan de Supervisión Basada en Riesgos (SBR). La SBR se define cada dos años a partir de una metodología que incluye la identificación, el análisis, la evaluación y la definición de acciones para hacer frente a los riesgos de mercado.

Ya en septiembre, en una audiencia pública ante la Comisión de Finanzas e Impuestos de la Cámara de Diputados, el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, había anunciado el plan de la institución que preside para reforzar la regulación de las criptomonedas y someter a los intermediarios a su supervisión. Según los datos publicados por el Banco Central, las importaciones de criptomonedas aumentaron un 44,2% de enero a agosto de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior, totalizando 7.400 millones de dólares. Incluso el Banco Central, en su plan de innovación financiera para Brasil, prevé la creación de una moneda digital, el Drex, actualmente en fase de pruebas y cuyo lanzamiento está previsto entre finales de 2024 y principios de 2025. En un acto público celebrado hace quince días, Campos Neto se mostró confiado en que Brasil pueda ser pionero en el diseño de monedas digitales soberanas - CBDC - al proponer la tokenización de los depósitos bancarios, lo que permite a las instituciones financieras ser emisoras de moneda digital, reproduciendo el funcionamiento actual del sistema financiero nacional pero de forma totalmente digitalizada. Sin embargo, los mayores retos para el Drex se refieren a cuestiones de privacidad y a los elevados volúmenes de las transacciones, cuestiones que se están abordando en pruebas piloto y tecnológicas con los bancos participantes.

Sin embargo, si el futuro es realmente innovador, el presente parece más problemático. Entre las criptomonedas más populares en Brasil en este momento están las stablecoins, un tipo de criptodivisa indexada a otros activos, normalmente el dólar. Lo que demuestra cómo de ser una forma de inversión, las criptodivisas en Brasil se están convirtiendo en un medio de pago. La stablecoin Tether, según investigaciones recientes, es la más utilizada para las remesas ilegales al extranjero, especialmente por los comerciantes chinos de la zona comercial de la Rua 25 de Março, en San Pablo.

“Nos damos cuenta de que gran parte está relacionada con la evasión fiscal o actividades ilegales”, admitió el presidente del Banco Central. En junio, la Cámara de Diputados, a petición del diputado Aureo Ribeiro, del partido Solidaridad, abrió una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las criptomonedas para investigar el sector. “Esta CPI no pretende sofocar el desarrollo del mercado de las criptodivisas ni crear un entorno hostil para las innovaciones tecnológicas. Al contrario, pretendemos promover un entorno seguro y saludable en el que se pueda explotar el potencial de las criptomonedas, protegiendo a los inversores e impidiendo que los delincuentes se beneficien de las oportunidades que ofrece el sector”, declaró Ribeiro en la apertura de los trabajos.

La CPI se creó para investigar las estafas financieras piramidales con las criptomonedas. Según la Comisión de Valores Mobiliarios del Ministerio de Hacienda, once empresas se dedicaban presuntamente al fraude utilizando las monedas digitales, como difundir información falsa sobre proyectos propuestos y prometer rendimientos elevados o garantizados para atraer a las víctimas. Los trabajos de la Comisión concluyeron en octubre con un informe de 509 páginas en el que los diputados solicitaron el procesamiento de 45 personas, entre ellas el ex futbolista Ronaldinho Gaúcho y el sobrino del ministro de Finanzas Fernando Haddad, Guilherme Haddad Nazar. Ronaldinho Gaúcho, que compareció ante la Comisión, negó ser el fundador y copropietario de la empresa 18K Ronaldinho Comércio e Participações Ltda, que invierte en monedas virtuales. La empresa prometía a sus clientes ganar un 2% al día en transacciones de criptomonedas, pero acabó por no pagar nada a los inversores. Conocido como el “Faraón del Bitcoin”, Glaidson Acácio dos Santos, socio de la empresa GAS Consultoria & Tecnologia, también fue mencionado en el informe. El empresario fue acusado de participar en una estafa piramidal financiera ilegal con promesas de inversión en bitcoin. En la operación que condujo a su detención en 2021, las autoridades brasileñas se incautaron 150 millones de reales, unos 30 millones de dólares, en bitcoin.

El informe final de la CPI sugiere un proyecto de ley que exija la separación de los activos de la empresa de los de sus clientes y cuentas personalizadas para cada cliente de las empresas de criptodivisas. “Tenemos más de 3 millones de brasileños perjudicados, más de 100 mil millones de reales (20.600 millones de dólares) robados a la población brasileña en las 20 mayores pirámides identificadas. Debemos votar estos proyectos de ley con urgencia”, dijo el presidente de la CPI, Ribeiro.

En los últimos días, la Policía Civil de Río de Janeiro ha revelado cómo la milicia carioca - donde el gobierno acaba de enviar al ejército para hacer frente a la emergencia de seguridad - lleva al menos cinco años utilizando cada vez más criptodivisas con fines de blanqueo en el envío ilegal de dinero al extranjero. Así, el viejo sistema del “dólar-cabo” en el que intermediarios conocidos como “doleiros” movían dinero ilegalmente fuera de Brasil, se ha convertido en “cripto-cabo”.

La policía se dio cuenta de esto mientras investigaba el homicidio de la activista y concejala municipal de Río de Janeiro, Marielle Franco, asesinada en 2018 junto a su chófer. En aquel momento, la policía investigaba la posible implicación de milicianos de las comunidades de Muzema y Rio das Pedras, ambas en el oeste de Río, en los asesinatos. Los agentes descubrieron más tarde que los delincuentes habían depositado dos millones de reales en una empresa que invertía en bitcoin. Según Vytautas Zumas, jefe de implementación del Centro de Operaciones Criptoactivas de la Coordinación General de Lucha contra el Crimen Organizado del Ministerio de Justicia, las ventajas del uso delictivo de las monedas son muchas. “En el llamado ‘cripto-cabo’ con el uso de criptomonedas, el proceso se simplifica al máximo en comparación con el sistema del ‘dólar-cabo’. Todo lo que uno necesita es un teléfono e Internet para hacer un envío transfronterizo. Se pueden hacer transferencias inmediatas en cualquier momento a una persona en cualquier parte del mundo, directamente, sin la intermediación de una institución financiera” dijo Zumas.

Incluso el PCC, que durante años tuvo dificultades para blanquear sus ganancias procedentes de la droga, encontró en las criptomonedas una herramienta confiable. Según la investigación, lo más probable es que fuera la mafia italiana, la ‘Ndrangheta calabresa, la que propuso por primera vez a los brasileños pagar la cocaína en criptomoneda. “La ‘Ndrangheta es la organización criminal italiana que más se ha infiltrado en el corazón de la innovación tecnológica, explotando el progreso en beneficio propio”, explica a Infobae Antonio Nicaso, que junto al fiscal símbolo de la lucha contra la ‘ndrangheta, Nicola Gratteri, acaba de publicar el libro ‘Il Grifone’, un análisis muy detallado de las nuevas fronteras del crimen organizado, especialmente en Italia.

“Las últimas investigaciones - continúa Nicaso - han puesto de relieve la capacidad de los clanes calabreses de explotar plataformas comerciales clandestinas para adquirir créditos que algunas empresas ostentaban contra la administración pública, de utilizar ingenieros informáticos y hackers para extorsionar, pero sobre todo de crear falsas fianzas y mover moneda, incluso digital, de una parte a otra del mundo. Escenarios que hasta hace unos años parecían impensables. El PCC es también una de las organizaciones criminales que se ha dado cuenta del inconmensurable potencial de Internet, utiliza criptodivisas y expande sus actividades a muchos otros países latinoamericanos.” La operación Rekt, en 2021, incautó 20.000 millones de reales (4.120 millones de dólares) en transacciones sospechosas de criptodivisas. Y el interés por el sector es tan creciente que el PCC incluso ha comenzado a minar criptodivisas en el vecino Paraguay, una nueva meca para el sector, donde una sola localidad como Villarrica, de 60.000 habitantes, cuenta con unas 30.000 computadoras de minería.

“Entre las criptodivisas, especialmente el Monero (XMR), hoy en día facilita mucho las operaciones de lavado de dinero y contribuye a dificultar el trabajo policial”, explica Nicaso a Infobae. El Monero, al igual que otras criptomonedas como Dash, Grin y Komodo, es muy difícil de rastrear porque combina la autenticación del remitente con la de otras personas. Al crear una especie de firma colectiva, resulta casi imposible rastrear hasta el remitente original. Frente a un mercado cada vez más variado y técnicamente sofisticado, el reto para las autoridades brasileñas es múltiple: formar a profesionales experimentados, aplicar una legislación estricta y gravar el uso ilícito.