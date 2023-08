El narco Sebastián Marset amenazó a periodistas de la TV uruguaya y boliviana desde un celular con chip de las Islas Malvinas

El noticiero uruguayo Telenoche (Canal 4) informó que sus periodistas recibieron amenzas de parte del narco Sebastián Marset

(Desde Montevideo, Uruguay) El noticiero uruguayo Telenoche (Canal 4) inició su edición del miércoles 5 de una manera distinta. Los conductores del programa televisivo informaron que a la hora 22.47 del martes 4 llegó una amenaza firmada por Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo buscado por la Justicia.

“Hola. Si siguen haciendo artículos periodísticos de mí habrán consecuencias. Soy Marset”, dice el texto enviado por WhatsApp. El mensaje es acompañado por una foto con 24 cargadores de una pistola Glock, sobre una caja recién abierta.

Los periodistas del noticiero aseguraron que la foto que les llegó no se encuentra en los buscadores de internet, por lo que no fue descargada, ni tampoco pertenece a las armas que fueron encontradas en los allanamientos que se hicieron a su mansión, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. “Es decir, no es una foto que haya sido publicada o haya circulado públicamente”, señalaron en el programa.

El número desde el que se envió tiene como origen un prefijo de las Islas Malvinas (+500) y fue enviado al mismo número que el narcotraficante utilizó para comunicarse con Telenoche en agosto de 2022, cuando envió una serie de videos en los que deslindaba su responsabilidad del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, por el que se lo acusa de ser responsable.

El mensaje de WhatsApp que envió Marset a varios periodistas

“Si tiene pruebas de algo hablen tranquilos, pero si no tienen pruebas no hablen. No se cansan de hablar, podrido me tiene”, dijo el hombre identificado como Marset en ese video. En el video aparece detrás de unas gafas y con un tapabocas puesto. Fue su primera aparición pública después de haber sido detenido en Dubai, en 2021, por tener un pasaporte paraguayo falso. Con un documento uruguayo, pudo ser liberado.

En esa ocasión, el contacto fue hecho desde un número registrado en Sudáfrica.

Los conductores recordaron que en 2020 la fiscal de estupefacientes Mónica Ferrero recibió a través de un mensaje de WhatsApp una amenaza y, a los dos días, estalló una bomba en la Brigada Antidrogas de Montevideo.

Con el tiempo quedó demostrado que la organización que Marset integra tuvo participación en las amenazas a la fiscal y en el atentado a la brigada, como informó hace un año El Observador. Sin embargo, no había elementos para afirmar que Marset directamente participó de los hechos.

“En todo esto hay elementos que nos permiten descartar que se trate de una broma de mal gusto. Seis minutos después de que llegara la amenaza a nuestro celular, un periodista en Bolivia recibió el mismo texto amenazante acompañado de la misma foto”, dijo el conductor del noticiero Jaime Clara.

El ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, se solidarizó con los periodistas y les garantizó seguridad. “Es muy grave y nos tiene que llamar a la preocupación de proteger al periodismo libre, que informa, y por lo tanto queremos transmitirles la total garantía que institucionalmente da el gobierno y el Ministerio del Interior en cuanto a preservar la seguridad de los periodistas que están cumpliendo con su labor”, dijo el jerarca en un mensaje.

El ministro uruguayo Luis Alberto Heber garantizó la seguridad de los periodistas.

Heber insistió que se va a “proteger al periodismo” y que el gobierno seguirá “luchando” contra el “flagelo que es el crimen organizado y el narcotráfico”.

El medio boliviano ATB Digital también denunció que uno de sus periodistas fue amenazado por Sebastián Marset, y aclaró que seguirá informando sobre el caso. Otros periodistas bolivianos informaron a Telenoche que la amenaza llegó a más de un medio, aunque por criterios editoriales solo uno decidió hacerlo público.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, se solidarizó con los periodistas y aseguró que brindaría a la red televisiva “toda la seguridad que se requiera”.

En la mañana de este jueves, el noticiero uruguayo Subrayado (Canal 10) informó que recibió recibió la misma amenaza. El mensaje llegó cuatro minutos antes que a Canal 4.

Seguir leyendo: