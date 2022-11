El ex vicepresidente uruguayo Danilo Astori renunció a su banca en el Senado

Desde que asumió el cargo de senador fue convocado a 120 sesiones, pero solo asistió a tres (EFE/Federico Anfitti/Archivo)

El ex vicepresidente uruguayo y dos veces ministro de Economía, Danilo Astori, renunció a su banca en el Senado este martes. La decisión se da luego de no haber asistido a la Cámara Alta desde el inicio de la pandemia por problemas de salud.

“Lo hago con mucho dolor”, dijo Astori en su carta de renuncia -leída en sala- y agregó: “Pero ese dolor no me llevará a dejar se der un actor político”. El senado, por su parte, votó y aceptó la renuncia.

Según informó El Observador, desde que asumió el cargo de senador fue convocado a 120 sesiones y solo asistió a tres: el día de su asunción -3 de marzo de 2020-, el 10 y el 17 del mismo mes.

Astori fundamentó su decisión en una infección respiratoria que contrajo en 2020 y que aún no ha podido superar. “He sufrido una infección respiratoria muy compleja que contraje a mediados de 2020 y que generó una disminución relevante de mi capacidad física, además de la necesidad de someterme a complicados tratamientos a los que he tenido que dedicar mucho tiempo y esfuerzo”, explicó el senador. Durante el tiempo que estuvo ausente lo sustituyó José Carlos Mahía, quien luego de la renuncia del ex vicepresidente quedará como titular.

“Consciente de haber sido electo para ocupar el cargo he venido dedicando mucho tiempo y energía para superar las limitaciones aludidas y lo sigo haciendo actualmente. Tengo asistencia profesional que me orienta en esta tarea. Aunque lentamente he logrado avanzar, no me resulta posible asegurar cuándo podría alcanzar los niveles de recuperación que exige el trabajo en una banca en el Senado”, señaló el senador frenteamplista en la carta.

Astori fue vicepresidente uruguayo entre 2010 y 2015, acompañando en la fórmula liderada por José Mujica. Además, ocupó el cargo de ministro de Economía durante dos períodos: 2005-2008 y 2015-2020, ambas presidencias de Tabaré Vázquez. Actualmente lidera el sector llamado Asamblea Uruguay del Frente Amplio

La senadora por el Partido Nacional, Graciela Bianchi, criticó meses atrás la ausencia de Astori en el Senado: “Tengo una contienda con quien fue en otras épocas una persona de mayor confianza para mí en el Frente Amplio (FA), Danilo Astori, que yo no puedo entender que de una buena vez no renuncie”. “Sigue cobrando el sueldo, las partidas, le pagamos al suplente, y hoy le pagamos al suplente del suplente”, agregó Bianchi.

Tanto figuras del FA como también del oficialismo reconocieron su trayectoria e influencia en la política uruguaya. En tanto, la diaria informó que desde el FA tienen la intención de organizar un homenaje formal a su persona, ya sea en el mismo plenario o en la Asamblea General.

Seguir leyendo: