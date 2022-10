La triangulación de oro entre Nicolás Maduro y Daniel Ortega es el blanco detrás de las últimas sanciones de Estados Unidos

Nicaragua duplicó sus exportaciones de oro después que el gobierno estadunidense bloquerara las ventas de oro venezolanas. (Foto Cortesía)

Las sanciones estadounidenses a las exportaciones de oro en Nicaragua anunciadas este lunes apuntan a golpear las fuentes de dinero de la dictadura Ortega Murillo y la estructura para “triangular” el oro venezolano, aseguran economistas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados a la gubernamental Dirección General de Minas, al tiempo que una orden una ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden otorga autoridad a este departamento para sancionar a otras personas vinculadas al sector del oro en Nicaragua y para prohibir inversiones estadounidenses en otros sectores de la economía nicaragüense.

Las exportaciones de oro en Nicaragua han tenido un inusitado crecimiento desde 2018. Para el año 2019, el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex), ubicaba el oro como el tercer rubro en importancia y ya para el año 2020 este metal se había convertido en el principal producto de exportación de Nicaragua.

Nicaragua tiene ingresos de aproximadamente un mil millones de dólares anuales por exportaciones de oro. Entre enero y septiembre de este año, ya se ha exportado oro por un valor de 708.7 millones según las estadísticas de Cetrex, una entidad del gobierno.

En una década las exportaciones de oro del país se duplicaron al pasar de 174,560 onzas (5.4 toneladas métricas) en 2010 a 377,970 onzas (11.7 toneladas métricas) en 2020, según datos de Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC). Las expectativas de esta Cámara es alcanzar las 500,000 onzas (15.5 toneladas métricas) para el 2023.

El periodista estadounidense Douglas Farah, investigador en temas de seguridad y crimen organizado, asegura que tras el crecimiento de las exportaciones de oro en Nicaragua está una estructura creada para burlar las sanciones estadounidenses contra el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, según declaró al Diario de las Américas, en abril del año pasado.

“Lo que vemos es que gran parte del oro de Venezuela va a Nicaragua y es exportado al mercado internacional como oro nicaragüense, es una manera de evitar sanciones”, explicó el investigador.

“Sale mucho oro ilegal de Venezuela, lo mandan a Nicaragua y lo venden como oro nicaragüense ante el mercado transnacional. Hay mucha relación, Venezuela no tiene el dinero que tenía antes, ya no puede regalar tanto, tampoco está lavando tanto dinero porque el Estado ya no tiene tanto dinero para lavar”, añadió

Según el periodista, el oro representa mayores ingresos que el petróleo y el narcotráfico e implica un riesgo menor.

En marzo de 2019, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyó en su lista de sancionados a la Compañía General de Minería de Venezuela, (Minerven), de forma similar a como este lunes se sancionó a la Dirección General de Minas en Nicaragua.

Nicaragua tiene ingresos de mil millones de dólares anuales, apróximadamente, por exportaciones de oro. El 96 por ciento del producto se vende en Estados Unidos. (Foto archivo La Prensa)

“La sanción va indirectamente contra los venezolanos, porque se sabe que Venezuela triangula oro a través de Nicaragua porque tiene bloqueadas las ventas”, afirma el sociólogo y economista nicaragüense Oscar René Vargas. “Las exportaciones se duplicaron sin que haya habido mayores inversiones en la rama aurífera. Ese incremento se da, no por compañías extranjeras, sino por esta triangulación entre los Ortegas. Por eso las sanciones”

Para el director de Expediente Abierto, Javier Meléndez, estas son “las sanciones más potentes que la administración Biden ha hecho contra el régimen” de Daniel Ortega, y pronostica que “Nicaragua buscará replicar lo que sus socios estratégicos están haciendo, como es el caso de Venezuela”, para burlarlas.

Con estas sanciones “están golpeando no solo a la dictadura sino también a Venezuela en su capacidad de sacar oro a través de Nicaragua”, añadió Meléndez, en entrevista al programa Café con Voz.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a través de una hoja informativa publicada este martes que las medidas buscan “demostrar nuestro compromiso con el pueblo nicaragüense al ampliar las herramientas para hacer que el régimen de Ortega-Murillo rinda cuentas por su escalada de violaciones de los derechos humanos, el desmantelamiento continuo de las instituciones democráticas, los ataques a la sociedad civil y el aumento de la cooperación con Rusia en materia de seguridad”.

“Simultáneamente con esta medida, el Departamento del Tesoro está designando a una entidad nicaragüense clave que es fundamental para el sector minero que beneficia directamente al régimen de Ortega-Murillo, así como a una persona vinculada a los principales abusos contra los derechos humanos en el país”, apunta el boletín oficial.

Según información oficial publicada por el diario La Prensa, Estados Unidos representa el mercado para el 96 por ciento de las exportaciones del oro nicaragüense. Sin embargo, Oscar René Vargas considera que el régimen de Ortega tiene alternativas dónde colocar el oro de Nicaragua.

“El oro tiene mucho mercado internacional. China, India, Suiza y hasta Rusia son compradores de oro. El mercado siempre va a estar abierto. Si se cierra ese país, los otros países van a estar abiertos”, dice.

“Para mí lo más fuerte de la orden una ejecutiva firmada por el presidente Biden es que puede ser el inicio de un proceso de sanciones mucho más amplio contra otras sectores de la economía, porque deja abierta esa posibilidad”, señala Vargas. “Habría que ver cómo van a reaccionar las empresa mineras en Nicaragua”.

