Eurodiputados denunciaron las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en Calabria

Brigada médica cubana (AP/Archivo)

Eurodiputados de diversos grupos denunciaron las condiciones de esclavitud de los médicos cubanos en Calabria.

Los parlamentarios firmaron un carta recordando que las Naciones Unidas (dos veces en los últimos tres años), la CIDH, Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Prisoners Defenders y numerosas instituciones de todo el mundo, que han dado voz a más de 1.100 recientes testimonios de víctimas, han estudiado y expuesto con detalle la esclavitud a la que son sometidos los médicos cubanos que trabajan en el exterior.

“El grado de esclavitud que sufren es tal que si estos médicos dejan su trabajo, se les considera ‘desertores’, de tal manera que si se encuentran dentro de Cuba cuando esto ocurre, el Código Penal vigente (Art. 176) les reserva ocho años de prisión, mientras que si la ‘deserción’ se produce estando en el extranjero, se les prohíbe la entrada a Cuba durante ocho años, lo que ha provocado que miles de niños en Cuba se hayan quedado huérfanos forzadamente por acción de las autoridades, una situación denunciada por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU el pasado mes de junio”, denunció Prisoners Defenders.

Y siguió: “En Prisoners Defenders valoramos la defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos sindicales, y creemos que el estado de bienestar conseguido en materia de derechos en Europa no puede arruinarse con la práctica de la esclavitud que practican sin piedad las misiones médicas cubanas”.

“Si no hay garantías de respeto a los derechos humanos mínimos, no se garantiza ni la formación ni la credibilidad del trabajo y del trabajador. La salud es un derecho universal que no se puede proporcionar a cambio de mano de obra esclava, explotando a los profesionales y poniendo en riesgo a los pacientes”, indicó la ONG.

El Parlamento Europeo (REUTERS/Gonzalo Fuentes/Archivo)

En la misiva, dirigida al presidente de la región de Calabria y Comisario en funciones de Salud Regional y Emergencias Sanitarias, Doctor Roberto Occhiuto, los eurodiputados recordaron que “la región de Calabria ha acordado con el gobierno cubano, a través de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC S.A.), la contratación de 497 médicos cubanos”.

Además, enfatizaron en que “informes de Human Rights Watch (23 de julio de 2020), Human Rights Foundation (16 de junio de 2020), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe Anual 2020), Departamento de Estado de los Estados Unidos (Informe sobre Derechos Humanos en Cuba 2021), Parlamento Europeo (Resoluciones de 10 de junio de 2021 y 16 de septiembre de 2021), Comité de los Derechos del Niño de la ONU (Informe de 16 de junio de 2022), han denunciado la violación de los derechos humanos y laborales de los médicos en el contexto de contrataciones similares”.

Por último, recordaron que, en particular, el Parlamento Europeo condenó las misiones médicas cubanas en el extranjero como una forma de esclavitud en su resolución del 10 de junio de 2021.

En agosto pasado, el presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, anunció el acuerdo con el régimen cubano para enviar casi 500 médicos a la región en los próximos meses, para suplir la falta de personal en los hospitales, donde el sistema sanitario se encuentra en una situación dramática desde hace años.

Occhiuto explicó que este acuerdo se hizo necesario después de que la región publicara en los últimos meses varias convocatorias para contratar médicos por tiempo indefinido que, según el presidente, “han quedado desiertas”.

El acuerdo suscrito preveía que en total llegaran a la región 497 médicos cubanos con distintas especialidades. Cuba ya había enviado decenas de médicos a Italia al inicio de la pandemia de coronavirus para ayudar a los hospitales italianos a hacer frente al aumento repentino de casos de contagio.

SEGUIR LEYENDO: