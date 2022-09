Encontraron el cuerpo de María Belén Bernal Otavalo, la mujer que desapareció tras ingresar a la Escuela de Policía en Quito

María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía de Quito el 11 de septiembre de 2022

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este miércoles el femicidio de María Belén Bernal Otavalo, la abogada que ingresó el 11 de septiembre a la Escuela Superior de Policía de Quito y cuyos restos fueron encontrados en el cerro Casitagua de Quito, según informaron las autoridades. Germán Cáceres, teniente de Policía y con quien María Belén Bernal estaba casada desde 2017, es el principal sospechoso y está prófugo.

La mañana de este 21 de septiembre, durante su discurso en las Naciones Unidas, Guillermo Lasso, tomó como ejemplo el caso de la desaparición de María Belén Bernal Otavalo para referirse a la lucha contra la violencia de género y dijo que “debe ser símbolo de este desafío”. Apenas unas horas después del discurso de Lasso, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional anunciaron que encontraron unos restos humanos que serían sometidos a un examen de un antropólogo forense y un médico legista, para determinar las causas de la muerte e identificarlos.

La noticia del asesinato de María Belén Bernal Otavalo se conoció por medio de dos tuits. El primero del presidente Lasso que escribió: “ Con profundo dolor e indignación lamento informar que María Belén fue encontrada. Su femicidio no quedará impune y todos los responsables serán sometidos a la ley. Mi solidaridad con su madre Elizabeth y su pequeño hijo ”.

La Policía encontró restos humanos en un cerro de Quito. Luego las autoridades confirmaron el hallazgo de María Belén Bernal. (Foto: Fiscalía General del Estado).

El segundo mensaje provino de la cuenta del ministro del Interior, Patricio Carrillo, que ha sido fuertemente cuestionado por las irregularidades que cometió la Policía desde la noche en la que Bernal Otavalo ingresó a la Escuela Militar. El secretario de Estado señaló en su tuit que “la Policía Nacional hizo su trabajo” al encontrar a María Belén Bernal, aseguró que encontrarán a Germán Cáceres y pidió perdón a la madre y al hijo de Bernal: “ Pido perdón y ofrezco una disculpa a Elizabeth Otavalo y a su nieto ”. Esta mañana, Carrillo dijo en una entrevista en televisión nacional que si en 30 días no encontraba a María Belén Bernal Otavalo dejaría su cargo.

La noche del 11 de septiembre, María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía en Quito. Según los testimonios, ella y Cáceres discutieron en el dormitorio que este tenía en el recinto policial. Los testigos aseguran que Cáceres la golpeó por aproximadamente 20 minutos y que Bernal gritaba “auxilio, me matan”, pero nadie intervino. Un cadete habría alertado a su superior sobre la pelea y los golpes, pero el oficial de Policía le dijo que no intervenga en “líos de marido y mujer”.

Germán Cáceres, por presión de Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, ingresó la denuncia de la desaparición de la abogada el 12 de septiembre. El teniente de policía rindió versión y luego huyó. No estuvo bajo vigilancia policial ni se le formularon cargos en ese momento.

En una entrevista con el medio digital La Posta, la mañana de este miércoles, Elizabeth Otavalo habló sobre los 11 días de búsqueda de su hija. “Me atreví a buscarla en los basureros, en las quebradas”, dijo Otavalo, quien ha reclamado a la Policía que le devuelvan a su hija pues no se supo nada de ella desde que ingresó a un recinto policial: “María Belén entró a la Escuela donde se forman y no le dieron seguridad”, señaló.

Otavalo respondió el tuit de Guillermo Lasso sobre el femicidio de su hija: “ Presidente, exijo justicia. Esto es un crimen que pasó en la Escuela Superior de la Policía. Me arrebataron a mi hija, a manos de un servidor de la Policía prófugo. Ruego a las universidades apoyo en los exámenes médicos legales. Necesito saber la verdad”.

La Presidencia de la República anunció una rueda de prensa con el ministro Patricio Carrillo para revelar más detalles sobre el femicidio de María Belén Bernal.

La Policía Nacional, en un comunicado, señaló que “este crimen atroz nos duele y nos avergüenza… Es inaceptable que un policía haya privado la vida de otra persona”. La institución aseguró que no descansarán hasta “poner a su asesino ante la justicia”.

