Contundente editorial de The Washington Post: “Chile debería reescribir su proyecto de Constitución”

Gabriel Boric, durante una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros en el Palacio de La Moneda, en marzo pasado. El presidente chileno juega gran parte de su caudal político en el próximo plebiscito (Reuters

Un contundente editorial sobre el proyecto de reforma constitucional en Chile fue publicado este jueves por Consejo de Redacción del diario The Washington Post en el marco del plebiscito que el pueblo chileno celebrará el próximo domingo para definir su nueva propuesta de institucionalidad nacional. “Chile debería devolver su proyecto de Constitución para que se reescriba”, es el título elegido por los responsables editoriales de uno de los periódicos más influyentes del mundo.

Con la firma del Consejo de Redacción del diario, los editorialistas destacan la importancia de la minería en la economía y el desarrollo del país sudamericano y advierte que la nueva constitución podría cambiar algunas reglas de juego que podrían alterar las condiciones actuales que llevaron al país a ser una meca de la democracia y la economía de mercado en la región. “Chile se encuentra en la cima de las mayores reservas de litio del mundo; produjo alrededor del 25% del suministro comercial mundial en 2020. Esta es una razón suficiente para prestar atención al inminente referéndum del 4 de septiembre sobre una propuesta de nueva constitución: Podría reformar el marco legal de la minería en la nación sudamericana, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos desde hace 18 años”, señala el editorial.

“Una asamblea constituyente elegida entregó su borrador final el 4 de julio de 2021. El documento purgaría el orden político de sus vestigios de gobierno militar de derechas y lo sustituiría por ideales progresistas: amplios derechos de las mujeres y de los indígenas junto con el ecologismo. En una concesión pragmática, la asamblea se negó a nacionalizar los recursos minerales, como habían exigido algunos miembros de la izquierda, y decidió, en cambio, prohibir la minería en zonas ambientalmente sensibles y someter a la industria a una mayor regulación”, indica la columna.

El texto del periódico continúa: “Quienes se oponen a la nueva Constitución objetan que su designación de Chile como ‘plurinacional’, destinada a dar poder a la octava parte de la población indígena, socavaría la cohesión nacional. A otros les preocupa que la incertidumbre obstaculice la inversión mientras el nuevo congreso intenta plasmar en la legislación las nuevas disposiciones constitucionales sobre minería y otros recursos naturales. También está la complejidad de un documento que consta de 54.000 palabras, 388 artículos y 178 páginas - incluyendo una disposición sobre el deber del Estado de ‘promover el patrimonio culinario y gastronómico del país’”.

“Además de estas y otras preocupaciones específicas, la oposición refleja la desaprobación pública del presidente de izquierdas de 36 años, Gabriel Boric, partidario de la propuesta, cuya elección en diciembre formó parte de la misma ola política que condujo a la asamblea constituyente. Durante el mandato del Sr. Boric, que comenzó el 11 de marzo, las tasas de inflación y de homicidios de Chile han seguido aumentando y su índice de aprobación ha caído en picado”, indica The Washington Post y concluye: “Los chilenos parecen no estar contentos con la elección binaria a la que se enfrentan el 4 de septiembre. Un sondeo reciente reveló que más del 80 por ciento cree que la nueva constitución debe ser modificada inmediatamente si es ratificada y, si no lo es, que la constitución existente debe ser reformada. Las campañas de ‘aprobación’ y ‘rechazo’ han desvelado cada una de ellas las reformas que buscarían en caso de prevalecer. Esto sugiere tanto que la aprobación de la Constitución está en duda como -alentadoramente- que el centro político de Chile se está reafirmando”.

