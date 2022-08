Los apagones ponen en jaque a la dictadura cubana: estructuras obsoletas, negligencia y el abandono venezolano

No hay día en que no se corte la electricidad en la isla y algunas interrupciones llegan a durar 10 horas. El descontento crece y la dictadura no tiene respuestas. “La situación es como un edificio a punto de caerse que sufre un terremoto”, adelantan los expertos