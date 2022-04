Protestas de presos en cuatro cárceles de Ecuador por el traslado de cinco cabecillas de “Los Lobos” a una prisión de máxima seguridad

Soldados hacen guardia fuera de la penitenciaría 1 de Cotopaxi, en Latacunga, Ecuador.( Foto: Archivo/ REUTERS/Johanna Alarcon).

La crisis carcelaria continúa en Ecuador. Luego de que se reubicó a cinco cabecillas de la megabanda Los Lobos, que habrían provocado el último baño de sangre en la prisión de Turi, al sur del Ecuador, el último martes se registraron incidentes en cuatro prisiones del país.

En las cárceles de Latacunga, Machala, Esmeraldas y Santo Domingo los reos subieron a las terrazas, tomaron control de algunas puertas e incluso quemaron un colchón. Las autoridades han calificado a estos actos como “manifestaciones” y han informado que se activaron protocolos de seguridad de forma simultánea para recuperar el orden dentro de esos centros de rehabilitación. Los presos de estás cárceles han contado a los medios que se trató de una protesta como solidaridad con los reos que fueron trasladados desde Turi.

La noche del último lunes, luego de la escalada de violencia en la cárcel de Turi, que dejó al menos 20 víctimas mortales, varias de ellas decapitadas, el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo anunció el traslado de cinco cabecillas de bandas criminales a la cárcel de máxima seguridad de La Roca. La plataforma ciudadana SOS Cárceles Ecuador confirmó que se trataría de líderes de la banda Los Lobos, la segunda megabanda más grande del Ecuador. Se estima que 8.000 prisioneros se adhieren a la pandilla. SOS Cárceles también ha revelado que las prisiones donde sucedieron las protestas están bajo el mando de Los Lobos.

Las autoridades sabían que luego del traslado de los cabecillas habrían reacciones. El propio ministro Carrillo dijo que el Gobierno se mantendría firme frente a las pandillas y que ante cualquier respuesta estaban preparados.

En lo que va de 2021, ya murieron 315 presos en los sangrientos motines en prisiones ecuatorianas

En la cárcel de Latacunga, al menos 50 presos subieron a las terrazas del centro, según fuentes policiales. Las autoridades ingresaron con camiones militares y patrulleros de la Policía Nacional. En ese lugar se evacuó al personal encargado de la cocina y del mantenimiento para salvaguardar su integridad. Además se restringió el paso en las vías que conducen a esa prisión. La situación fue controlada.

El gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, confirmó que lo sucedido en la cárcel de Latacunga era una acción para apoyar a los presos que fueron traslados de Turi a La Roca, en Guayaquil, y que no es un amotinamiento.

Paralelamente, en la cárcel de Machala también hubo incidentes que provocaron que se trasladen unidades especiales de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas hacia esa prisión. Incluso los familiares de los reclusos acudieron al lugar para mantenerse informados sobre los acontecimientos y protestaron por el supuesto traslado de los presos de esa cárcel. En esa prisión los presos habrían tomado el control de las puertas de ingreso y salida del centro.

“Nuestros familiares están tranquilos, sin problemas, sin nada. Queremos que no haya traslado, nuestros reos están bien aquí. No están ni en pelea ni en nada. Ellos no están peleando, ni siquiera aquí hay matanza”, dijo una mujer. Otro familiar también aseguró que: “A mi hermano le dijeron que iba a ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil, tenemos miedo que allá lo maten”, según recogió diario El Universo.

En la cárcel de Esmeraldas, apenas una hora después de los incidentes en Machala, un grupo de 150 reos quemaron un colchón en el patio de la prisión, de acuerdo con un informe policial. Sin embargo, después de unos minutos los propios reclusos habrían apagado el fuego.

También decenas de policías intervinieron la cárcel de Santo Domingo, ante las alarmas de un amotinamiento. A pesar de ello, la Policía no dio ninguna declaración y se conoció que el director del centro dialogó con un grupo de presos que hicieron varias peticiones.

La tarde de este miércoles, el presidente Guillermo Lasso se reunirá con el ministro de Interior, Patricio Carillo, y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez para tratar temas relacionados con la seguridad. La CIDH ha demandado que el Estado tome acciones frente a la crisis carcelaria que en 2021 dejó más de 315 muertos, una de las cifras más altas de matanzas en prisiones de América Latina.

