Luis Lacalle Pou invitó a invertir en Uruguay a empresarios de Emiratos Árabes

Luis Lacalle Pou dio un discurso durante la Expo Dubái donde invitó a inversores y al sector privado a hacer negocios con Uruguay Fotos: Presidencia - Uruguay

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou culminó su visita a Dubái este martes, donde se dedicó a establecer vínculos comerciales a futuro con las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. “Estamos convencidos de que el sector privado es el que hace un país pujante y lo hace progresar”, dijo como primer concepto en su discurso durante el Día Nacional de Uruguay en la Expo Dubái.

El lunes pasado se celebró un día para los uruguayos en la feria que funciona como gran centro para los negocios internacionales en Dubái. Allí, el gobierno de Lacalle Pou apostó fuerte y fue acompañado por una buena parte de su gabinete de ministros.

Durante el discurso, que contó con la presencia del jeque Nahyan Bin Mubarak Sheikh Nahayany de Emiratos Árabes Unidos, el presidente continuó diciendo: “queremos que vayan a invertir con la posibilidad de ser propietarios, socios, accionistas de la generación de alimentos”.

Fuentes del Poder Ejecutivo de Uruguay dijeron que los países de la región Medio Oriente “tienen millonadas” que vienen, principalmente, de los negocios con el petróleo, informó La Diaria. Sin embargo, “no tienen soberanía alimentaria, o sea que dependen de la importación para abastecer sus necesidades”, y que por eso “suelen invertir en lugares donde pueden producir y exportar alimentos”.

Por eso, Uruguay podría recibir inversores de esta parte del mundo, para la producción de alimentos que sirvan para abastecer al Medio Oriente, quienes asegurarían una forma de abastecimiento afuera de su territorio.

En esa línea, el presidente dirigió su discurso hacia dos conceptos que logró unificar: la libertad y la inversión. Agregó que Uruguay es un país dispuesto a ofrecerle al mundo los elementos necesarios para la libertad, porque “no se es libre si no se cuenta con alimentos, ni relaciones pacíficas, ni capacidad de generar tecnología de punta, ni la posibilidad de trasladarse”.

Desde el Poder Ejecutivo agregaron que “la misión oficial lo que hace es darles visibilidad y abrir la puerta para que después los privados concreten negocios”.

Sobre la seguridad alimentaria, el presidente comentó que “no es solo la capacidad de obtener bienes necesarios, en el momento necesario; no solo la capacidad de recurrir a mercados”. Recordó un encuentro con el jeque el domingo pasado donde afirmó que “en nombre de mi país, me atreví a decirle que no necesitábamos apoyos, necesitamos socios”.

Para terminar su oratoria, el presidente Lacalle Pou explicó que Uruguay pondría a disposición a sus mejores hombres, mujeres y tradiciones históricas, pero aclaró que en su país son “constructores de presentes y soñadores de futuro. Todos los días del gobierno tratamos de construir”.

También se informó que una de las reuniones que tuvo la delegación de Uruguay fue con una empresa de inversión global del gobierno de Abu Dabi (el emirato más rico de los siete que conforman los Emiratos Árabes), llamada Mubadala.

Esta empresa pertenece a la industria de la energía y ya cuenta con inversiones en más de cincuenta países. Uno de los objetivos del gobierno es captar este tipo de inversiones y poner el foco en las fuentes de energía renovables.

En Emiratos Árabes no hay elecciones para definir las autoridades, sino que hay un régimen de monarquía y quienes dirigen la política son las familias reales. En ese contexto, las autoridades también se reunieron con Mohamed bin Zayed al Nahyan, príncipe actual y futuro heredero de Abu Dabi, además de ser el hermano del presidente del país.





