Ecuador: deslaves provocados por las lluvias dejaron a 1.500 familias incomunicadas

Las vías están destruidas a causa de los deslaves provocados por las intensas lluvias.

La localidad de Chugchilán, de Ecuador, ha sufrido las consecuencias de las intensas lluvias que se han registrado en el callejón interandino en las últimas semanas. Como resultado de los aguaceros, un deslave arrasó con casas, ganados y otros animales que eran de los comerciantes y agricultores de la zona. Cerca de 1.500 familias, que viven en siete recintos de la zona, están incomunicadas porque las vías para llegar a esos sectores no funcionan.

Ubicada a 3.200 metros de altura, Chugchilán es una parroquia del cantón Los Sigchos, de la provincia de Cotopaxi y tiene una población de 6.300 habitantes. Según Telmo Patango, presidente de la Junta Parroquial de Chugchilán, durante 15 días no ha parado de llover, como resultado, el último deslave destruyó dos viviendas, arrastró ganado, aves y 15.000 truchas que el gobierno parroquial entregó a los moradores. Las dos casas destruidas eran el hogar de 11 personas que ahora habitan en las casas de sus parientes, pues lo perdieron todo.

El desbordamiento del río Quindingua causó daños considerables en las carreteras que comunican a varias comunidades del sector de Chugchilán. Por ejemplo, de acuerdo con Patango, los habitantes de Yacuchaki están en zozobra. En ese lugar, las familias están aisladas porque las vías que permiten el acceso a la zona están destruidas y no se puede ingresar con ningún tipo de ayuda. Patango mencionó para los medios que se sabe que en las familias de la zona necesitan alimentos.

Así como no puede ingresar la ayuda a Yacuchaki, tampoco se pueden evacuar los productos que son para la venta. Lo mismo sucede en otras comunidades, por ejemplo en Yanayacu, donde Segundo Chusin, uno de los habitantes, dijo para VTVI que está preocupado porque desde hace dos semanas no ha podido comercializar los 25 litros de leche que produce diariamente su ganado.

Andrea Villagómez, técnica de soporte de la Junta parroquial de Chugchilán, contó a los medios de comunicación, que los esfuerzos de la junta parroquial no son suficientes para habilitar los accesos en la zona. Por tal razón, y que de otras instituciones aún no llegan los equipos. Por eso, agregó, la ayuda de distintas instituciones no les llega y ante esta situación algunas personas caminaron por días a Chugchilán para conseguir apoyo.

Las autoridades Cotopaxi, una provincia gravemente afectada por las lluvias, han solicitado la declaratoria de emergencia vial ante daños provocados por el invierno en cuatro cantones: Sigchos –donde está Chugchilán–, La Maná, Pangua y Pujilí. La declaratoria permitiría que se direccionen recursos económicos para las vías que están bajo la responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como la carretera Sigchos-Quilotoa-Zumbahua.

Según reportes de medios locales, las comunidades más alejadas, sobre todo las localizadas en lo alto de las montañas, han colapsado al menos cinco puentes tras el desbordamiento del río Fátima y cerca de una veintena de viviendas han quedado destruidas a causa del fuerte temporal.

Las lluvias y sus daños mortales

Desde la última semana de enero, las lluvias que han caído sobre varias localidades del Ecuador han causado inundaciones y aluviones que han dejado centenares de damnificados, construcciones inservibles y también fallecidos.

Por ejemplo, la mesa asfáltica de la vía que conecta a Latacunga, una ciudad ubicada a más de 2.900 metros de altura, y a La Maná –la segunda urbe más grande y poblada de la provincia de Cotopaxi– se desplomó producto del desbordamiento del río Pilaló. En El Palmar, también parte de La Maná, el desbordamiento del río provocó el colapso de la mitad de la estructura de una iglesia de la zona.

En la provincia del Guayas, en el litoral ecuatoriano, los ríos Balao y Tenguel se desbordaron e inundaron a las poblaciones que se asientan en los márgenes de ambos afluentes. Según las autoridades, estas inundaciones, por el desbordamiento del Balao, son las más graves registradas en la última década.

El suceso más mortal sucedió en Quito, en el sector de La Gasca, al centro norte de la urbe, donde un aluvión arrasó con casas, autos y personas. Según las autoridades, el suceso dejó al menos 28 muertos. Este es el aluvión más mortal sucedido en la Capital de Ecuador.

