Quién es José Antonio Kast, el amigo de Jair Bolsonaro y Javier Milei que crece en las encuestas en Chile y preocupa a la coalición de Piñera

Para el próximo 21 de noviembre esta agendada la primera vuelta presidencial chilena y son seis los aspirantes a reemplazar al actual mandatario, Sebastián Piñera. Sin embargo, uno de ellos se ha situado en los últimos días como una alternativa en alza que ha complicado tanto a opositores como a oficialistas.

Se trata de José Antonio Kast, ex senador, actual presidente del Partido Republicano y candidato a la presidencia de Chile bajo la bandera de la derecha nacional.

El abogado y político ultraconservador chileno compite por segunda vez para llegar a La Moneda. En las elecciones presidenciales del 2017 logró obtener el 7,93% de los votos válidamente emitidos, quedando en el cuarto puesto entre los ocho candidatos que compitieron en aquella oportunidad.

Kast nació en Santiago el 18 de enero de 1966 y proviene de una familia de larga tradición política en Chile: su hermano Michael Kast Rist fue Ministro de la Oficina de Planificación en 1978, Ministro del Trabajo en 1980 y Presidente del Banco Central 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Además, es tío del diputado Felipe Kast y de Bárbara Kast Sommerhoff, concejala de la Municipalidad de la localidad de Paine.

Jose Antonio Kast junto a Jair Bolsonaro.

Kast se ha definido como un político de “derecha a secas” y ha sido un crítico de los acercamientos que la derecha ha realizado con la izquierda. “No hay nadie que le haya hecho más daño a este Gobierno que la derecha light”, dijo en redes sociales en octubre del 2019 cuando sectores del oficialismo se abrieron a la adopción homoparental.

En la última encuesta de Cadem, obtuvo un 9% de las preferencias, superando el porcentaje que obtuvo en la votación presidencial del 2017.

Kast se ha mostrado en más de una oportunidad como un partidario de la dictadura militar de Pinochet, y en estos últimos días incluso felicitó por redes sociales a Javier Milei “por la tremenda sorpresa” de obtener un 13,64% de los votos en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Argentina.

Kast y la distancia con Sichel

El candidato del oficialismo, Sebastián Sichel.

La preferencia al alza de Kast en las encuestas nacionales resulta una piedra en el zapato para el candidato oficialista, Sebastián Sichel, quien se sitúa en las encuestas con un 19% de las preferencias.

Kast ha mostrado una distancia con Sichel desde el inicio de la carrera presidencial chilena, y ha dicho que “es difícil que trabaje con él” en caso que Sichel pase a la segunda vuelta.

“Es difícil que trabaje con él. Pero si yo paso, claramente necesito los votos de Sichel. Yo en la elección anterior di la señal de apoyar a Sebastián Piñera, y si se diera lo mismo hoy con Piñera lo haría, pero me siento arrepentido”, dijo Kast a fines de agosto.

El candidato de la ultra derecha espera que Sichel “recapacite en algunos de sus conceptos” y que su apoyo a este candidato se definirá en el futuro. “Hay que esperar cómo se va desarrollando la campaña, cuáles serán los planteamientos fundacionales y ahí tomaremos las decisiones de si lo apoyamos o no. Y si a él le pregunta lo mismo, también va a decir que es anticipado”, dijo Kast.

Un descuelgue polémico

El diputado Leonidas Romero rompió con la discipljna partidaria para manifestar su apoyo a Kast

En los últimos días se ha generado un nuevo conflicto entre Kast y el oficialismo. Y es que el diputado Leonidas Romero del partido de Renovación Nacional (RN) anunció su apoyo a José Antonio Kast, desatando la ira de su partido y de su coalición por no apoyar a Sichel.

La acción de Leonidas fue criticada por el presidente de RN, Francisco Chahuán, quien anunció que el diputado será presentado al Tribunal Supremo del partido.

“Como presidente de partido no me va a temblar la mano para pasar al Tribunal Supremo a aquel parlamentario o dirigente del partido que no apoye a nuestro candidato presidencial. El candidato presidencial de RN, nuestro candidato, es Sebastián Sichel y quien pretenda apoyar a un candidato distinto está infringiendo la declaración de principios y el estatuto del partido”, dijo Chahuán.

En tanto Kast defendió la decisión de Leonidas manifestando que “yo espero que todos entendamos que tenemos libertad de opinión” y que “así como RN lo inscribió a candidato a diputado (a Leonidas Romero), que respeten su planteamiento y también señalar que todos nos vamos a necesitar”.

