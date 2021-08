El régimen de Daniel Ortega detuvo al opositor y ex embajador nicaragüense Mauricio Díaz

Mauricio Díaz, político opositor y ex embajador de Nicaragua en Costa Rica

El ex embajador de Nicaragua en Costa Rica Mauricio José Díaz Dávila, de 70 años, fue detenido este lunes con violencia tras salir de una cita en el Ministerio Público, denunció el opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), partido al que pertenece.

Díaz, ex diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y candidato a la Alcaldía de Managua por CxL en las elecciones municipales de 2017, fue interceptado por patrullas con policías cuando se dirigía a bordo de su vehículo hacia su domicilio, según denunció su colectivo.

“Fue interceptado y capturado por la Policía, tras golpear a su hijo y abogado que lo acompañaban. Se lo llevaron con rumbo desconocido”, indicó CxL.

TRIGÉSIMO SEGUNDO DETENIDO

La Policía Nacional confirmó que aprehendió a Díaz, “quien está siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”.

También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

La Policía, que no ofreció ninguna evidencia, indicó que basa su investigación contra Díaz citando la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre pasado.

Esa polémica ley, promovida por el Ejecutivo, cataloga los “traidores a la patria” y los inhabilita a optar a cargos públicos.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega

El político socialcristiano y experto nicaragüense en política internacional se convierte en el trigésimo segundo opositor en ser arrestado desde el 28 de mayo pasado, con miras a las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que el dictador del país, el sandinista Daniel Ortega, buscará una nueva reelección.

Díaz, que ocupa el cargo de vocal de CxL, partido al que el Consejo Supremo Electoral (CSE) le canceló la personalidad jurídica el viernes pasado por presuntamente violar la Ley Electoral, había sido retenido ese día en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, que comparte Nicaragua con Costa Rica, donde, según dijo, las autoridades migratorias le confiscaron su pasaporte y le notificaron que tenía retención migratoria, aunque sin explicarle los motivos.

CONTENDIENTES DE ORTEGA ESTÁN DETENIDOS

En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, que están siendo investigados por supuesta traición a la patria.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también ha aprehendido a un ex canciller, dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama y cinco dirigentes opositores.

Además, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, una abogada y defensora de los derechos humanos, un politólogo y especialista en sistemas políticos y electorales, un periodista, un comentarista, dos ex trabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro.

Otros dos aspirantes a la Presidencia de la oposición, María Asunción Moreno y el ex líder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua por razones de seguridad.

Ortega, un ex guerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

(Con información de EFE)

