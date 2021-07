El Salvador: la Policía capturó a la ex la ex alcaldesa Violenta Menjivar y a Erlinda Handal junto con otros cuatro miembros del FMLN

La ex alcaldesa de San Salvador Violeta Menjivar

La ex alcaldesa de San Salvador Violenta Menjivar (2006-2009) y la ex viceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Handal habrían sido capturadas este jueves por la Policía Nacional Civil (PNC), según lo denunció en Twitter la ex diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) Nidia Díaz.

“Hace unos minutos nuestra querida doctora, Violeta Menjívar ha sido detenida por la #PNC, sin ninguna explicación; del mismo modo a la compañera Erlinda Handal”, escribió líder de la formación de izquierda.

Díaz exigió que “se siga el debido proceso” y el respeto a los derechos humanos de ambas ex funcionarias.

La ex diputada no detalló sobre la captura ni la delegación policial a la que habrían sido llevadas Menjívar y Handal. La Policía no ha brindado información al respecto.

La Fiscalía General de la República (FGR) tampoco ha dado ninguna información pese a la solicitud de periodistas.

Menjívar también se desempeñó como viceministra de Salud Pública y Asistencia Social en el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) y ministra de dicha cartera en la Administración de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

Además fue diputada de la Asamblea Legislativa entre el 2000 y el 2005.

Handal también fue parte del equipo de la administración de Sánchez Cerén.

El FMLN gobernó el país centroamericano entre 2009 y 2019 en dos períodos presidenciales consecutivos y actualmente es opositor del Gobierno de Nayib Bukele.

Noticia en desarrollo...

(Con información de EFE)