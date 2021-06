Miguel Díaz-Canel defendió la censura y dijo que la revolución justifica la inexistencia de libertad de expresión en Cuba

En la imagen un registro del presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (Foto: EFE/Archivo)

La libertad de expresión en Cuba, muy exigida por artistas y disidentes cubanos y en todo el mundo, está limitada por la existencia misma de la revolución, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en un discurso publicado este martes.

“La libertad de expresión en la Revolución sigue teniendo como límite el derecho de la Revolución a existir”, dijo Díaz-Canel, también primer secretario del Partido Comunista (PCC, único), en un encuentro la noche del lunes con un grupo de intelectuales y artistas.

“No vamos a regalar la Revolución ni sus espacios. Debemos y podemos gestionarlos mejor, aprendiendo más de todo y de todos”, subrayó en un acto conmemorativo del 60° aniversario del discurso “Palabras a los Intelectuales”, donde Fidel Castro definió en 1961 la política cultural de su naciente revolución socialista.

En esa ocasión Castro afirmó: “Dentro de la Revolución todo, fuera de la revolución nada”, palabras que han tenido múltiples interpretaciones en esas seis décadas, y que el gobierno de Díaz-Canel reconoce como válidas.

“‘Dentro de la Revolución todo’ significa que lo único que no está en discusión es la Revolución. No es ella un hecho en disputa. Es el hecho mismo, la razón de ser de aquel encuentro”, dijo Díaz-Canel. No obstante “creemos firmemente que la obra de arte tiene no sólo el derecho sino la misión de ser provocadora, arriesgada, desafiante, cuestionadora, también enaltecedora y emancipadora”, añadió. “Someterla a la censura subjetiva y cobarde es un acto de lesa cultura”.

Pero “en la Cuba de 2021 no hay cabida para los anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento”, afirmó Díaz-Canel.

El pasado 27 de noviembre, 300 jóvenes intelectuales y artistas protagonizaron una inédita protesta frente al ministerio de Cultura exigiendo libertad de expresión. Funcionarios de la entidad recibieron a un grupo de manifestantes y decidieron iniciar un diálogo.

“Allí se habló de diálogo y finalmente comenzó, pero no dio los resultados que podía y se perdió con eso una oportunidad excelente para abrir espacios de debate y reflexión que tanto necesita cualquier sociedad y que en la cubana son fundamentales”, opinó en una reciente entrevista el novelista Leonardo Padura.

“Eso que ocurrió el 27 de noviembre es la muestra de una necesidad que existía y existe. Que después haya tenido posibles manipulaciones, lecturas diferentes, posiciones quizás fundamentalistas de una parte y de la otra, no resta al hecho de que sea un reclamo válido”, apuntó.

