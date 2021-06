Daniel Ortega encarceló a Hugo Torres, el ex guerrillero sandinista que arriesgó su vida para liberarlo en 1974

El mensaje de Hugo Torres, antes de ser detenido por el régimen de Daniel Ortega

El ex guerrillero sandinista Hugo Torres, arrestado este domingo por la Policía de Nicaragua bajo la acusación de “traición a la patria”, recordó que en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al presidente del país, Daniel Ortega, a quien señaló de encabezar ahora “una nueva dictadura”.

“Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos”, dijo el general de brigada en retiro y ex jefe de inteligencia militar en un video que grabó antes de su arresto.

El 27 de diciembre de 1974 Torres participó en un comando sandinista que asaltó la residencia de uno de los ministros del dictador Anastasio Somoza Debayle, que permitió la liberación de un grupo de reos políticos, entre ellos Ortega, que llevaba siete años en prisión.

La acción mantuvo como rehenes a importantes miembros del gabinete de Somoza Debayle, que se encontraban en una fiesta en la casa de José María Castillo Quant, ministro de Gobierno, fallecido la noche del ataque.

Un grupo de 13 guerrilleros participaron en el asalto del denominado “Comando Juan José Quezada”, incluyendo Torres y otros tres que llegaron a convertirse en jefes de las fuerzas armadas de Nicaragua: Joaquín Cuadra, Javier Carrión y Moisés Omar Halleslevens.

Junto a Ortega fueron liberados el fallecido diputado y secretario de relaciones internacionales de los sandinistas, Jacinto Suárez, así como Lenín Cerna y Manuel Rivas Vallecillo, asesores de Ortega.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desarticula a la oposición de cara a las elecciones de noviembre

“Tengo 73 años de edad. Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura” , indicó Torres, que es vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica y eso nos da una gran fortaleza”, afirmó el militar en retiro.

Torres recordó que en 1978 volvió a arriesgar su vida en otro asalto junto con la ex guerrillera y también arrestada, Dora María Téllez “y otros compañeros, para liberar a 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borge, Doris Tijerino, René Núñez, y otros” dirigentes sandinistas.

Dora María Téllez es otra ex guerrillera sandinista arrestada por el régimen de Daniel Ortega

Téllez y Torres, antiguos compañeros de lucha de Ortega, participaron el 22 de agosto de 1978 en el comando sandinista que tomó por asalto el Palacio Nacional e hizo rehenes a los legisladores afines a Somoza Debayle, derrocado hace casi 42 años.

A juicio del ex guerrillero, la reciente ola de detenciones “son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de visto institucional-jurídico, como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en el que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas”.

“No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es. Nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es”, apuntó Torres, en alusión a la revuelta popular que estalló hace 38 meses contra el régimen de Ortega por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

Otras dos de los cuatro arrestados este domingo también grabaron un video antes de su detención.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García, candidatos opositores para las elecciones de noviembre, fueron detenidos por el régimen de Daniel Ortega

“Seguimos en la lucha. Esto (arresto) es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja. Daniel Ortega se va. Lo vamos a sacar. Fuerza”, dijo la disidente sandinista Ana Margarita Vigil.

“Patria libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos tres años: por libertad y justicia, y para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura”, señaló, por su lado, Suyen Barahona, presidenta de Unamos, que abogó por “mantener la esperanza”.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, mantiene bajo arresto a cuatro aspirantes presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro García.

También al ex titular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, al ex vicecanciller José Pallais, y a los dirigentes opositores de la Unidad Nacional Violeta Granera, Tamara Dávila, Téllez, Vigil, Barahona y Torres.

Además, a otros dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

Con información de EFE

SEGUIR LEYENDO: