Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva compartieron su preocupación por la gestión de Jair Bolsonaro al frente de Brasil

Lula se reunió con Fernando Henrique Cardoso

Los ex presidentes de Brasil Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso compartieron su preocupación por la gestión del actual mandatario, Jair Bolsonaro, al frente de Brasil. “Por invitación del ex ministro Nelson Jobim, el ex presidente Lula y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso se reunieron para almorzar con mucha democracia en el menú”, se informó a través de la cuenta oficial de Twitter del líder del Partido de los Trabajadores.

Y se agregó: “Los ex presidentes mantuvieron una larga conversación sobre Brasil, sobre nuestra democracia y el descuido del gobierno de Bolsonaro para enfrentar la pandemia”.

El encuentro entre los ex mandatarios se dio luego de que en marzo pasado Cardoso (1995-2002) afirmó que votaría a Lula en un eventual ballotage contra Bolsonaro.

“No sé si Lula tendrá condiciones para ser candidato o si sería el mejor candidato pero, si es entre él o (el presidente Jair) Bolsonaro, lo votaría, voto en el menos peor”, expresó Cardoso, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), fuerza que cogobernó con Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff.

En declaraciones al sitio UOL, Cardoso elogió a Lula en marzo: “Fue formado por las necesidades de la vida, eso cuenta e hizo un discurso correcto, acertando en los puntos fundamentales”, expresó luego de la intervención del metalúrgico tras la decisión de la Justicia de su país, que le anuló todas las condenas que le pesaban por el Lava Jato.

Parte de la base parlamentaria del PSDB y varios gobernadores, entre ellos Joao Doria, de San Pablo, apoyaron en la segunda vuelta a Bolsonaro en lugar de Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores de Lula.

Cardoso sugirió diferenciarse más de Bolsonaro a sus dos precandidatos posibles del PSDB, Doria y el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, para tener chances en 2022, dado que ambos pasaron a la oposición a raíz de diferencias en las políticas para combatir la pandemia.

Cardoso dijo en enero arrepentirse de no haber votado a Haddad en 2018 y de hacerlo en blanco, sobre todo porque Bolsonaro, en los años ’90, dijo que el sociólogo merecía ser asesinado por haber privatizado la minera estatal Vale do Rio Doce.

Jair Bolsonaro (REUTERS/Adriano Machado)

Lula también votaría por Cardoso en lugar de Bolsonaro

Luiz Inácio Lula da Silva elogió en las últimas horas a Fernando Henrique Cardoso, por el cual votaría en las urnas, dijo, en lugar del actual gobernante Jair Bolsonaro.

El fundador del Partido de los Trabajadores manifestó que le gustó la entrevista concedida por Cardoso al periodista Pedro Bial y que siempre tuvo una “disputa civilizada” con el ex gobernante, con quien contendió en dos elecciones presidenciales, en 1994 y 1998, y en ambas perdió.

“Me alegro por decir que votaría por mí, yo haría lo mismo si fuera al revés. Siempre ha sido un intelectual y sabe que no se puede inventar una candidatura”, acotó Lula.

En el diálogo con el comunicador, Cardoso precisó que, entre el PT y los militares retirados, votaría por el primero en las elecciones presidenciales del próximo año, al evaluar que Lula es un demócrata que respeta las instituciones republicanas.

Señaló que le gustaría “votar con tranquilidad” contra la reelección de Bolsonaro y que, si no aparece un candidato fuerte de tercera vía en 2022, votaría por el PT.

Admitió que “como persona, Lula es sagaz. Desde que lo conocí, me sorprendió su capacidad. Comprende en el acto, y también cambia en el acto. Es rápido. No necesita leer, lo entiende”, refirió en otro momento de la entrevista.

