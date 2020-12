Denuncian amenazas del ELN y las FARC a la población venezolana para que participe en las elecciones convocadas por el régimen

Javier Tarazona, director de Fundaredes

El director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, denunció que los grupos terroristas colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) amenazan y presionan a la población para que participe en las elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre, convocadas por el régimen de Nicolás Maduro sin mínimas garantías y rechazadas por la población.

“Estos grupos armados irregulares extorsionan y luego financian el proceso electoral del domingo 6 de diciembre, y en Fundaredes estaremos dando seguimiento y denunciando este tipo de situaciones que han estado presentes incluso en el discurso oficial, cuando Diosado Cabello [titular de la Asamblea Nacional Constituyente y una de las máximas autoridades del régimen venezolano] dijo que quien no vote no come, en una franca demostración de coacción”, afirmó Tarazona, según consigna el medio venezolazno La Prensa del Táchira.

El director de la ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos llamó a la comunidad internacional y al sistema interamericano a estar alerta y aseguró que el régimen de Nicolás Maduro podría tomar cartas en el asunto contra él, su familia y los integrantes de su organización tras las mencionadas denuncias realizadas.

“Hacemos un llamado a las organizaciones que amparan a defensores de derechos humanos, a la comunidad internacional y a la red de defensores en Venezuela, ya que en la comparecencia ante la Fiscalía 29 hemos presentado cómo los estados fronterizos tienen actuación de grupos armados irregulares, y he notado que durante la entrevista consultaron detalles sobre la organización Fundaredes, cuando el derecho a la asociación es un derecho humano y absolutamente legal”, señaló Tarazona.

Guerrilleros del grupo terrorista ELN

Asimismo, exigió al Estado venezolano continuar con las investigaciones sobre las denuncias realizadas hasta el momento contra el régimen, e instó a detener las actuaciones de organizaciones criminales contra la población.

Tarazona se presentó ante el Ministerio Público de Venezuela, donde explicó las razones por las cuales asistió a la Fiscalía 29. Una ellas fue como respuesta a la citación de Freddy Bernal, a quien calificó de “un operador político del Partido Socialista Unido de Venezuela” que “ejerce un cargo cuya nomenclatura no existe en las leyes venezolanas, en una clara demostración más de que en Venezuela no hay independencia de poderes, ya que un operador político da instrucciones al Ministerio Público”.

“Hoy hemos ratificado ante el Ministerio Público la denuncia de la existencia de pistas clandestinas en el país, las cuales son usadas para actividades ilegales como el narcotráfico, información que también fue consignada ante la Fiscalía en Caracas, y hemos descargado los detalles aquí en Táchira. Esperamos respuesta frente a este tipo de perversidades”, finalizó.

