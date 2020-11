Quién es Luis Arce, el delfín de Evo Morales que llegó a la presidencia de Bolivia

Luis Arce, flamante presidente de Bolivia (REUTERS/David Mercado)

El economista Luis Arce, que dio la gran sorpresa al ganar la presidencia de Bolivia en primera vuelta, se benefició del capital político construido durante décadas por el ex mandatario Evo Morales.

Su triunfo en la primera ronda, no anticipado por las encuestas, pavimenta el regreso a Bolivia de Morales desde su exilio en Argentina y sirve al líder del Movimiento al Socialismo (MAS) para reivindicarse políticamente, 11 meses después de su dimisión en medio de una convulsión social.

“El MAS ha ganado las elecciones ampliamente, incluyendo la Cámara de senadores y diputados. Bolivia tiene a Arce de presidente(...) Lucho (apodo del candidato del MAS) será nuestro presidente (...), el devolverá a nuestra patria el camino del crecimiento económico”, dijo el ex presidente boliviano desde Buenos Aires.

Arce ganó las elecciones como abanderado de la bonanza económica del gobierno de Morales (2006-2019) , cuando él era ministro de Finanzas.

Economista de 57 años, estudió en la estatal Universidad Mayor de San Andrés en La Paz e hizo una maestría en la universidad británica de Warwick.

Trabajó 18 años en el Banco Central, donde ocupó diversos cargos, y fue ministro de Economía y Finanzas casi todo el periodo de Morales, con una pausa de 18 meses. Tiene un perfil más tecnócrata que político. También se dedicó a la docencia y encabezó numerosos cursos en universidades de Bolivia, Estados Unidos y otros países de América Latina, entre ellas Harvard, Columbia y la Universidad de Buenos Aires.

Bajo el mandato de Morales, Bolivia elevó su Producto Interno Bruto (PIB) de 9.500 millones de dólares anuales a 40.800 millones y redujo la pobreza del 60% a 37%, según datos oficiales.

Luis Arce celebra la victoria en las elecciones junto a su vicepresidente David Choquehuanca (derecha) (REUTERS/Ueslei Marcelino)

La bonanza permitió pagar bonificaciones a miles de mujeres embarazadas, escolares y ancianos, e inversiones millonarias para intentar industrializar el litio y el gas natural. “Tomamos decisiones adecuadas que llevaron a nuestro país a liderar varios indicadores económicos y sociales en la región”, señaló Arce tras ser designado abanderado presidencial del MAS, honor que siempre había tenido Morales.

Durante su gestión a cargo del ministerio de Economía, una de sus medidas más importantes -y polémicas- fue una serie de nacionalizaciones, como la de los hidrocarburos. El flamante presidente de Bolivia sostuvo que esa medida fue uno de los pilares de la recuperación económica del país.

Arce renunció al cargo en 2017 tras sufrir un cáncer de riñón. Luego de una larga recuperación en Brasil, volvió a Bolivia y retomó el puesto.

Con fuertes críticas al gobierno transitorio de Jeanine Áñez, hizo campaña afirmando que “la economía no es un juego”, una forma de llevar agua a su molino como conocedor de los tejemanejes de la economía boliviana.

Padre de tres hijos, Arce nació el 28 de septiembre de 1963 en La Paz en el seno de una familia de clase media. Sus padres eran profesores.

Su origen y formación son diferentes a los de Morales, quien nació en una familia de modestos campesinos y pastores de llamas, trabajó durante toda su infancia, por lo que fue poco tiempo a la escuela, y su lengua materna es el aymara . En los deportes también son diferentes, pues al ex ministro le gusta el básquetbol, mientras que el ex presidente ama el fútbol.

Luis Arce, delfín político de Evo Morales (Julieta Ferrario / Zuma Press)

Si bien siempre se declaró una persona de izquierda, nunca fue considerado un marxista ortodoxo ni un militante comunista tradicional.

Victoria en primera vuelta

El pasado mes de enero Arce fue nombrado como candidato a la presidencia por el MAS, nominación que provocó ciertas divisiones en el partido, ya que el ex ministro no proviene de las organizaciones sindicales y campesinas. No obstante, Evo Morales indicó que era el hombre indicado para “garantizar la economía nacional”.

Durante la campaña encabezó siempre los sondeos, favorecido por el capital político de Morales. Pero también había incertidumbre sobre el impacto que podría tener en las urnas los cuestionamientos sobre el polémico triunfo de Morales en octubre de 2019 en unas elecciones que luego fueron anuladas.

Las denuncias de fraude en favor de la reelección del líder del MAS desembocaron en protestas que condujeron a su dimisión, tres semanas después. Se asiló en México y luego en Argentina, donde ejerció como virtual jefe de campaña de Arce.

El gobierno derechista y los demás candidatos dirigieron toda su artillería contra el abanderado del MAS durante la campaña. Además, la procuraduría, dependiente del gobierno, lo acusó de “enriquecimiento ilícito” mientras era ministro, cargo que Arce negó.

Los boca de urna atribuyeron una contundente victoria a Luis Arce, con más del 50% de los votos (REUTERS/Wara Vargas Lara)

El aspirante derechista Luis Fernando Camacho afirmó que “Luis Arce no es un candidato, es un títere del dictador Evo Morales”.

El ex presidente Jorge Quiroga, que era candidato pero se marginó a última hora, lo calificó como el “cajero de despilfarro”, por los millonarios gastos en obras públicas durante 14 años.

Mesa, en tanto, aseguró que los logros económicos de Arce y Morales no fueron “por mérito propio”, sino conseguidos gracias a los altos precios de las materias primas “que jamás gobierno alguno haya recibido” en Bolivia.

“El resultado fue palacios, aviones, lujos, despilfarro, corrupción. El responsable, obviamente, era el presidente Morales, pero muy en particular su ministro de Finanzas”, afirmó Mesa.

Con información de AFP

Seguir leyendo:

Carlos Mesa reconoció el triunfo “contundente” de Luis Arce en las elecciones de Bolivia

Evo Morales celebró el resultado en Bolivia y dijo que “tarde o temprano” volverá al país

Luis Almagro felicitó a Luis Arce por los resultados en Bolivia: “Desde la democracia sabrán forjar un futuro brillante”