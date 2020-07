Ministro de Turismo de Uruguay: “Los argentinos van a preferir venir acá en vez de Europa o el Caribe”

El ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, asegura que en septiembre se evaluará cuando puede reabrirse la frontera para el turismo

El turismo uruguayo recibe más de 3 millones de visitantes extranjeros por año y la mayoría son argentinos (1.744.643 en 2019 según datos oficiales). Se trata de la actividad que más ingresos de divisas genera al país, representando el 8% del Producto Bruto Interno y generando el 11% de los puestos de trabajo. En una charla exclusiva con Infobae, el minstro de Turismo, Germán Cardoso adelantó como se prepara Uruguay para la vuelta de la actividad.

¿Cómo afectó la pandemia al turismo uruguayo?

El sector está en una primera línea de impacto desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo. Las medidas que se tomaron a corto plazo fueron las de cerrar aeropuertos, puertos y fronteras. A pesar de que tuvimos la disciplina como sociedad de hacer una cuarentena estimulada, aconsejada y no obligatoria, con un acatamiento del 90% y que eso implicó desde el propio Ministerio de Turismo salir a realizar una campaña increíble que fue pedirle a la gente que en vacaciones no saliera, por ejemplo Semana Santa, que es la época del año donde hay mayor volumen de turismo interno en el país. El grupo de científicos que asesora a Luis Lacalle Pou entendía que las tres semanas que seguían iban a ser determinantes y había que cortar todo tipo de circulación que no fuera indispensable porque la conteníamos o podía ser la explosión. Y estas acciones son las que hoy permiten a Uruguay tener este reconocimiento a nivel internacional.

Punta del Este (Pablo La Rosa)

¿Cuáles son las medidas que toman para proteger al sector?

Desde el día uno se tomaron medidas desde la creación del seguro de paro parcial y la extensión con algunos comercios que tenían créditos. Hemos ido aplicando medidas de alivianar los costos fijos con lo que tiene que ver con las tarifas públicas como agua, luz y además transferir pagos para el próximo año. También nos ocupamos de las líneas de acceso de crédito del Banco de la República para poder transitar este período teniendo en cuenta que hay empresas que pasaron más de 110 días sin hacer caja. Nuestro principal desvelo es sostener al más chico que tiene menor capacidad de resistencia.

¿Antes de asumir como gobierno, cuáles eran los objetivos del Ministerio de Turismo?

Yo creo que no estaba en el plan de ningún partido tener que hacerle frente a una pandemia mundial. Nosotros veníamos con una determinación de seguir sosteniendo nuestro relacionamiento turístico y cultural con la Argentina que es nuestro principal cliente. Pero nos queríamos enfocar más a Brasil porque la relación con la Argentina es de 4 a 1. Un poco trabajar para buscar un equilibrio más cercano. Teníamos una determinación fuerte de ir en conjunto con el Mercosur el hecho de presentarnos para captar corrientes turísticas muy fuertes y que no tienen a Latinoamérica en el radar, la idea de presentarnos como un destino regional. Lo mismo pasa cuando los viajeros van a Europa y recorren varios países.

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo del sector durante la crisis sanitaria?

Queremos conectar los destinos sanos por ejemplo con Europa que ya abrió sus fronteras y hay que ver como evolucionan en el proceso para nosotros tener la posibilidad de abrir como ellos aplicando estrictos controles. Hoy nosotros tenemos vuelos que ya están viniendo de Europa pero de Madrid a Montevideo no suben turistas, nos hemos abierto las fronteras técnicamente. Solo llegan uruguayos repatriados y extranjeros residentes o fiscales o extranjeros que tengan intereses laborales o económicos en el país. No puede un español o francés comprar un pasaje y hacer turismo en Uruguay. No estamos aceptando en este momento esa característica, la estamos evaluando.

Colonia, otro de los destinos favoritos de los porteños para sus escapadas de fin semana

¿Los uruguayos pueden viajar a Europa?

Si pueden porque esa es una decisión Aduanera y Migratoria española. Y van a poder volver porque son uruguayos. Ahí si existe una reconectividad.

¿Cuáles son las etapas para la reapertura del turismo?

Trabajamos muy fuerte en la elaboración de los protocolos para la reapertura de la hotelería y la gastronomía. Eso tiene dos especificidades bien definidas: la primera es seguir cuidando la vida y la salud de los trabajadores y usuarios pero paralelamente generar conciencia de que hay medidas preventivas para que no contraigan el virus. De esta manera se construye la confianza. Hemos detectado las ganas que existen de hacer turismo pero con mucho temor. Por eso empezamos una campaña fuerte para la promoción de los protocolos. La fase dos es incentivar el turismo de inversiones y hemos definido hacer llamados a intereses internacionales a desarrollar hoteles con casinos de lujo en la costa. La tercera fase sería mirando lo que paso en Europa, la disparada de la curva de crecimiento de la pandemia duró entre 65 a 70 días y después se controló, se achato y empezó a bajar. Tenemos la esperanza de llegar a fines de septiembre con una región estabilizada y en base a eso planear nuestra temporada de sol y playa. Hoy no podemos tener una certeza de cual va a ser el desarrollo de la temporada

¿Cómo se garantiza un destino seguro? ¿Cuáles son los elementos de prevención que llegaron para quedarse?

Todos los necesarios en la medida que no aparezca un antiviral o una vacuna. Porque a pesar de los números positivos de Uruguay hoy, que demuestran que estamos muy sanos, hay que aprender a convivir con esta nueva realidad. Entonces nosotros veníamos con apenas doce casos activos y todos teníamos esperanza que en una semana íbamos a tener cero. Se veía la línea de llegada cerca pero podríamos haber llegado a no tener casos o a que haya un rebrote en cualquier momento. Hay que seguir con la higiene de manos, alcohol en gel, el uso del barbijo y con un distanciamiento prudencial entre personas. Evitar las grandes concentraciones de personas en lugares comunes.

¿Cómo se reinventa el turismo después de la pandemia?

Yo creo que va a ver un cambio en la manera general de hacer turismo. Seguramente va haber una revalorización importante de los espacios naturales, del medio ambiente, del agroturismo, y turismo de campo, más que visitar grandes ciudades. Uruguay tiene un enorme potencial porque tiene una oferta interesante de lugares para descubrir. Siempre de la mano de las medidas preventivas. Nosotros estamos exigiendo a los uruguayos que vuelven del exterior y extranjeros con calidades que prueben la necesidad de ingresar al país que se realicen el test del virus, cuarentena siete días y una semana después repetir el test. Esta forma funciona hace unos días y está garantizando sanidad.

La rambla de Montevideo (Alexis Noquet)

Con respecto al turismo argentino, país en donde se espera una gran recesión, ¿cómo van apoyar el turismo para el próximo verano?

Yo creo que los argentinos van a querer venir a Uruguay y mucho. Teniendo una distancia territorial que es como estar en su propio país o es mucho más cerca desde Buenos Aires que ir a otras provincias. Sumado a los números de infectados que tenemos, la calidad del medioambiente, no van a querer irse a Europa, al Caribe o Brasil. Creo que Uruguay tiene una oportunidad con los argentinos importante y lo mismo para nosotros. Tengamos en cuenta que la primera nacionalidad de turistas en la Ciudad de Buenos Aires son uruguayos. Nosotros estamos preparados para recibirlos, como siempre.

¿Pero que pasa con los precios dolarizados que hay en Punta del Este por ejemplo?

Estamos trabajando junto al equipo económico en medidas de incentivo que además ya existían anteriormente como deducciones tributarias porque se partía de un concepto que es la exportación, o sea los impuestos pagaban los extranjeros en Uruguay tenían deducciones tributarias con la utilización de la tarjeta de crédito. Esas son medidas amigables que estamos estudiando replicarlas cuando podamos abrir fronteras.

¿Qué pronóstico de apertura de fronteras tiene Uruguay?

Septiembre yo creo que va a ser el momento de evaluar la temporada de sol y playa ya que es el grueso de turistas.