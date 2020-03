Antonieta dos Santos, de 55 años, de São Paulo, asiste todas las semanas al Templo de Salomón y vive con sus hijos, esposo y madre de 90 años, dice que está tomando algunas precauciones, como lavarse las manos y lavar la ropa cuando llega antes de acercarse a la madre anciana, y no cree que sea tan peligroso si continua con esa rutina. “En la iglesia, son cautelosos. Fue una gran sorpresa para mí que tuvieran recipientes gigantes, como si fueran una copa de champán gigante, en ese recipiente te lavas las manos y en otro vierten agua en nuestras manos, luego hay otra persona delante de nosotros con alcohol en gel”, señaló. Antonieta dice que está consciente del riesgo, en especial porque es diabética e hipertensa, pero dice que, si la iglesia permanece abierta, ella asistirá a los servicios. Su hija, Tainá Campos, de 19 años, por lo general no asiste al Templo, pero como no tiene clases, fue con su madre el lunes dieciséis (16), dice que el pastor comenzó a predicar diciendo una oración para terminar con el coronavirus. "Dijo que debemos ser cuidadosos y precavidos, pero para que no perdamos la fe y no dejemos de ir a la iglesia, no habló de ninguna medida preventiva”.