La mayoría de los clientes de Cubalex eran personas privadas de su libertad. “Nosotros los asesoramos sobre los pasos a seguir” en el proceso jurídico. No obstante, desde Cubalex no podían representarlos ante los tribunales castristas. “Presentamos informes ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, denunciando, por ejemplo, que al momento de los arrestos arbitrarios no había supervisión judicial; pruebas que no eran eficientes para demostrar la culpabilidad. Ese tipo de violaciones… el derecho a la defensa”.