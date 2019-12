Actualmente, nueve personas, ex autoridades del MAS, se encuentran tramitando su asilo mientras están dentro de espacios diplomáticos de México. Cuatro de ellas tienen órdenes de aprehensión, como ser los ex ministros Wilma Alanoca y Juan Ramón Quintana, el ex gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, y el ex director de la Agetic, Nicolás Laguna.