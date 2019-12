Camacho replica entonces que ha decidido ir solo a las elecciones por "conciencia". "Entonces yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo con quien quiera ir (...). Yo no puedo con mi conciencia porque he hecho todo lo correcto y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir", dijo.