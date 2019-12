El antiguo miembro de las FARC, donde era conocido como “alias Camilo”, confirmó la versión que entregó la policía semanas atrás: resultó herido en un enfrentamiento en la localidad de Montero, en el que murieron dos miembros de los grupos cívicos. Llegó a un hospital el lunes 11 y, por la naturaleza de su estado, se activó el protocolo de seguridad. “Yo estuve en el puente, lo del puente fueron tres días de lucha en diferentes formas. Yo participé ese día y muy activamente porque en primer lugar quiero solidarizarme con las víctimas. No digo para quedar bien delante del pueblo, ni nada; porque yo también me considero víctima, porque en el estado que estoy no puedo considerarme de otra manera. No me siento victimario, porque también soy víctima”.