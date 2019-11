Murillo, que fue designado en su puesto el 13 de noviembre, junto a los otros ministros del gabinete, advirtió no bien asumió que "todos aquellos que están en sedición van a ir a la cárcel”. El ex senador de Unidad Demócrata, el partido de Áñez, cargó sobre todo contra Quintana, a quien acusó de ser el culpable de la violencia desatada en el país en las últimas semanas. “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, ¿por qué es una cacería? Ese es un animal que está matando gente en nuestro país y no lo vamos a permitir”, advirtió.