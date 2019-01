Vaadia lo parafraseó para ahondar en el concepto de la creatividad: "La hipótesis general de nuestro estudio explica que el cerebro no distingue la realidad tal cual es y está construido para no identificar la realidad que lo perturba. En ese sentido, la creatividad no es necesaria porque es linda y divertida, sino para la supervivencia". A través de ensayos cortos y didácticos, el público presente pudo comprobar lo que el profesor exponía. "Su cerebro los engaña -aseveró-. No acepta ver la realidad sencillamente porque no ayuda a sobrevivir. La realidad no es necesariamente lo que ustedes quieran creer". Bastó con advertir, luego de sus experimentos, que dos baldosas eran del mismo color o el significado de un audio incoherente.