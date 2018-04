"Desde el momento en que perdió la elección terminó reprobando el examen. Acusó a Kuczynski y a Humala de haber hecho un acuerdo tácito para que algunos votos no fueran hacia ella. Pero los órganos electorales dieron ganador a Kuczynski y ella no lo saludó. Hasta ahora no lo saluda… bueno, ya no es más presidente. No pudo ganar en esa ocasión pero quizás podría en la siguiente. Para eso, tenía que demostrarles a todos los peruanos, sobre todo a los independientes, que ella era una demócrata y que iba a ayudar al gobierno de Kuczynski, que no tenía mayoría. ¿Qué habría perdido? Nada. ¿Qué habría ganado? Legitimidad con sectores que probablemente nunca votarían por ella. En lugar de hacer eso, Fujimori obstruyó claramente el gobierno de Kuczynski, que tampoco hizo su tarea".