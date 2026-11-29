Guardar

Berlín, 29 nov (EFE).- El consejo asesor del Partido Centrista (C) ratificó este domingo en una reunión en Estocolmo el apoyo ya ofrecido por la agrupación al conservador Ulf Kristersson para su reelección como primer ministro sueco al frente de una coalición de cuatro partidos.

La líder del partido, ElisabethThand Ringqvist, había dicho que dimitiría en caso de que el consejo no aprobase su propuesta de apoyar a Kristersson.

PUBLICIDAD

Dentro del consejo había quienes habían manifestado sus reservas debido al papel que pueden tener los Demócratas de Suecia, considerados de extrema derecha, en el futuro Gobierno, informó la agencia TT.

La decisión del consejo allana al camino para que los diputados de la formación voten este lunes por Kristersson, aunque se espera que haya quienes no lo hagan por sus reservas frente a los Demócratas de Suecia.EFE