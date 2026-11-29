Guardar

Valencia (España), 29 nov (EFE).- El técnico del Valencia, el mexicano Javier Aguirre, dijo este domingo que su equipo tiene “un déficit de continuidad” tras el empate a un gol, que calificó de justo, ante Osasuna en Mestalla, donde todavía sigue sin ganar en lo que va de temporada.

“¿Qué tenemos que hacer? Sin lugar a dudas, defender muy bien y atacar mejor. Hemos defendido bien, pero no muy bien. Somos un equipo que está mejorando en algunas cosas, pero tenemos un déficit de continuidad. La segunda parte con balón fue mejor que la primera. ¿Qué hacer para ganar? Seguir insistiendo”, explicó.

PUBLICIDAD

“Hay que seguir peleando si queremos salir de esta situación. En casa no se nos pueden escapar puntos. De los cuatro partidos que me ha tocado dirigir, hemos empatado dos y perdido dos. Es un bagaje pobre a todas luces”, lamentó Aguirre, que señaló que su equipo hizo un buen trabajo en determinados aspectos del partido.

Además, apuntó que el gol que finalmente fue anulado a Osasuna por mano no puede suceder: “Ese gol anulado fue una mano que pudo no haber sido y estaríamos hablando de otras circunstancias. Y el despiste defensivo, cuando ves la imagen, no es posible. Tuvimos un despiste defensivo en un partido muy correcto en ese aspecto”.

PUBLICIDAD

Sobre Hugo Duro, autor del gol de Valencia, Aguirre explicó la celebración del madrileño, que hizo un corte de mangas. “Él sabía que iba a iniciar Sadiq y me dijo: 'Méteme un rato, meto un gol y te lo voy a festejar con un corte de mangas'. Y le dije: 'No tienes huevos'. Pues sí, los tuvo. Pero está fuera del equipo, ¿eh?”, señaló, entre risas.

“Hugo y yo tenemos una relación entrañable. Hicimos conexión desde que llegué hace poco más de un mes. Es un chico espectacular. Lo pasó mal porque los goleadores viven del gol y del aplauso”, agregó.

Preguntado sobre si a su equipo le ‘pesa’ jugar en Mestalla, Aguirre expuso: “Hoy el runrún no existió. No creo que le pese. Es una afición y un entorno exigentes porque saben que podemos hacerlo. Si pasaran de nosotros, tanto ustedes como la gente, sí que me daría igual lo que hiciéramos. Esa exigencia es una oportunidad para crecer”. EFE

PUBLICIDAD

plm/cta/ism