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Al menos once trabajadores de una mina de carbón han muerto en un ataque de individuos armados en Yandran, en el distrito de Kohlu de la provincia de Baluchistán, según han informado las autoridades.

Las víctimas eran trabajadores de la mina de carbón de Chamalang que fueron secuestrados y posteriormente asesinados, según ha informado la Policía y recoge el la televisión paquistaní Geo TV. Los mineros se desplazaban en dos vehículos por una ruta habitual cuando fueron asaltados, ha explicado un portavoz policial, Tayab Iqbal.

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El ministro principal de Baluchistán, Sarfraz Bugti, ha condenado el ataque "inhumano y cobarde". "Los responsables de este ataque contra trabajadores serán llevados ante la justicia", ha prometido.

Las autoridades han señalado como responsable al grupo Fitna al Hindustan, término utilizado por Islamabad para referirse al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y otros grupos separatistas.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.

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