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Gaza, 29 nov (EFE).- Miles de palestinos se manifestaron este domingo en la ciudad de Gaza (norte de la Franja) en defensa de la labor de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), que Israel ha vetado en su territorio, con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

"Todos sabemos que la mayoría de los empleados de la UNRWA son refugiados que huyeron de la guerra de 1948 a Gaza, y creemos que los pueblos libres deben plantarse ante la ocupación para que se restablezcan por completo las ayudas y el empleo de los refugiados", dice a EFE uno de los asistentes a la protesta, Imad al Din Zurob.

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La protesta, organizada por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), se centró en defender la labor de esta agencia, con clínicas y colegios para los refugiados y sus descendientes palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania, Jordania o Siria, así como en reclamar la protección de sus trabajadores.

La protesta denunció los despidos de empleados palestinos de la UNRWA en Gaza, tras ser acusados por Israel, o la bajada de sus salarios.

"Somos un pueblo damnificado, tres años de guerra, con todas estas calamidades y sufrimiento, y aun así hay recortes en los servicios y en los empleados", denuncia en la protesta Maya Shiek Yúsef.

El pasado 23 de noviembre, un trabajador gazatí de la UNRWA fue asesinado en un bombardeo de Israel en el norte de Gaza, según confirmó a EFE la organización. El total asciende a 312 trabajadores muertos desde octubre de 2023.

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En la pancarta de los organizadores puede leerse "UNRWA es una línea roja", y otras proclamas en contra del desmantelamiento de sus servicios, después de que el veto israelí provocase que solo pudieran trabajar en ella personal local, ya que es imposible conseguir visados para empleados internacionales.

"El derecho al retorno no prescribe", sentencia Yúsef.

La ONU estableció la UNRWA en 1949 para asistir -ante la ausencia de un Estado- a los palestinos que se vieron desplazados o expulsados por la guerra de 1948 que dio lugar a la creación del Estado de Israel. Hoy, estos palestinos y sus descendientes suman más de cinco millones de personas distribuidas entre Gaza, Cisjordania, Jordania, Líbano y Siria, todos con el estatus de refugiados.

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En 2024, Israel aprobó leyes que prohibían a la organización operar en lo que considera su "territorio soberano", lo que incluye Jerusalén Este, territorio palestino ocupado y donde se encontraba la sede de la UNRWA (también desmantelada por Israel este enero).

Estas normas también prohibían a las autoridades israelíes interactuar con la UNRWA o sus representantes, dificultando aún más su labor en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania o Gaza, al ser Israel quien coordina el acceso de ayuda humanitaria como potencia ocupante.

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En junio de este año, la UNRWA despidió de forma inmediata a 70 de sus empleados en Gaza para "salvaguardar la seguridad" de sus operaciones, según el comunicado emitido entonces. La UNRWA especificó que los despidos no validaban la acusación de Israel de que los afectados participaron en los ataques del 7 de octubre de 2023 o tenían lazos con grupos milicianos.