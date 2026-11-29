Julio José Iglesias tras su concierto en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Julio José Iglesias ha reaparecido ante las cámaras y ha hecho frente con una sonrisa a las preguntas relacionadas con la situación judicial de su padre, Julio Iglesias, después de que la Audiencia Nacional haya admitido la querella presentada contra el cantante.

El hijo de Isabel Preysler fue preguntado por cómo está viviendo este nuevo escenario judicial y qué le parece la decisión de la Audiencia Nacional, aunque no trascendió ninguna respuesta sobre estas cuestiones.

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Con gesto sonriente y sin perder la compostura, Julio continuó su camino mientras se protegía del frío cubriéndose con su abrigo. Una breve aparición en la que evitó pronunciarse públicamente sobre la polémica que rodea a su padre.

Por el momento, el cantante ha preferido mantener la discreción ante las preguntas de la prensa, sin entrar a valorar las novedades judiciales que afectan a Julio Iglesias. Unas imágenes en las que podemos ver al hijo del artista caminando con aparente tranquilidad y una sonrisa ante la expectación mediática.

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