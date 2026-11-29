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Nairobi, 29 nov (EFE).- Más de 6.000 personas han muerto ya por el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y que se ha extendido a otras provincias del país, informaron este domingo las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 27 de noviembre, se han registrado un total de 12.254 infecciones confirmadas, incluidas 6.025 personas fallecidas. EFE

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