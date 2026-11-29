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Fátima Zohra Bouaziz y Mar Marín

Isla de Gorée (Senegal), 29 nov (EFE).- A unos tres kilómetros de Dakar se encuentra Gorée, la pequeña isla senegalesa que conserva la memoria de los africanos arrancados de su tierra y enviados a América como esclavos. Antes de perderse en el mar, atravesaban el umbral de la "puerta de no retorno" abierta al Atlántico, las mismas aguas en las miles de personas arriesgan hoy su vida tras el sueño europeo.

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Un trayecto de media hora en ferry conecta Dakar con Gorée, una expresión neerlandesa que significa "buen puerto". Sus coloridas casas coloniales, sus callejuelas y la abundante vegetación esconden uno de los capítulos más infames de la historia: el comercio transatlántico de personas.

Durante cuatro siglos, millones de africanos -hasta 12 millones según la UNESCO- fueron secuestrados y enviados en barco a América. Cientos de miles partieron de la Casa de los Esclavos de Gorée.

Declarada Patrimonio del la Humanidad por la UNESCO en 1978, esta mansión colonial de dos plantas se levantó en siglo XVIII como cárcel para esclavos antes de ser enviados a América.

En las celdas de la parte baja se separaba a hombres, mujeres y niños, muchos de ellos encadenados o atados. Al final de un largo y oscuro pasillo, la luz se colaba por una abertura. La "puerta de no retorno". Al cruzarla, perdían su libertad, su idioma, a su familia y hasta su nombre.

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Senegal fue colonia francesa hasta 1960. La Casa dejó de funcionar en 1848, cuando Francia abolió la esclavitud de sus colonias.

Este museo de la memoria, abierto al público en 1962, es el principal centro turístico de Dakar. Unos 200.000 turistas al año visitan la isla y se conmueven ante la puerta de la infamia.

"Es tremendo", dice una afectada anciana belga mientras escucha la explicación del guía. Un comentario que se repite entre los visitantes, en su mayoría africanos, estadounidenses y europeos.

La estrecha "puerta de no retorno" se abre al Atlántico, el corredor utilizado hoy por miles de emigrantes para llegar a Europa.

Su primera parada es el archipiélago español de Canarias, a unos 1.500 kilómetros de las costas senegalesas. Desde enero, han llegado 28.103 emigrantes en embarcaciones precarias, en su mayoría entre octubre y noviembre.

El punto más cercano es la pequeña isla de El Hierro que, con una población de 12.000 habitantes, ha recibido a miles de personas en las últimas semanas.

Naciones Unidas estima que más de 600 emigrantes han muerto en este año en la ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo.

La pobreza, el desempleo y la falta de perspectivas mueven a los emigrantes a arriesgar su vida en el mar. La presión social y familiar completan este tormenta perfecta en la búsqueda del tëkki (triunfo), el "importar", el "llegar a ser alguien" en dialecto wolof.

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Europa, que durante siglos mantuvo intereses coloniales en África, blinda hoy sus fronteras a los migrantes que miran al viejo continente como "El Dorado".

Gorée estuvo bajo el dominio portugués, neeerlandés, inglés y francés. Senegal, colonia francesa hasta 1960, es uno de los países más estables de la región, produce petróleo y gas -sectores en buena parte operados por multinacionales extranjeras- pero más de la mitad de su población depende de la agricultura y la pesca, que están en declive.

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La economía informal emplea a cerca del 80% de los trabajadores en un país con un sueldo mínimo de unos 100 euros y uno medio que ronda los 300 euros mensuales. Llegar a España, donde el salario mínimo es de unos 1.200 euros es, para los emigrantes, lograr el "tëkki".

No todo se explica por el pasado colonial, pero tampoco puede comprenderse el presente africano ignorando la Historia.

Tras visitar la isla, el relator de Naciones Unidas Jorge Bustamante rindió homenaje a aquellos emigrantes que han perdido la vida en el mar mientras intentaban alcanzar destinos lejanos, cuyo número se desconoce y seguirá siendo desconocido. "Esta desgarradora travesía evoca la de aquellas personas que fueron obligadas a embarcar desde la isla de Gorée durante el periodo de la esclavitud", señaló un informe de 2010.

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Ante la puerta de no retorno de Gorée se pararon el papa Juan Pablo II, los expresidentes estadounidenses George W. Bush, Bill Clinton y Barack Obama o Nelson Mandela que, según los guías locales, cuando visitó la cárcel en 1991 se introdujo en una estrecha celda de castigo y salió con lágrimas en los ojos.

"Me resultaba casi difícil respirar al pensar en el terror y el dolor que debieron sentir aquellos hombres, mujeres y niños al dar sus últimos pasos por aquella puerta, sabiendo que nunca volverían a ver a sus familias ni a su país", escribió Michelle Obama en la web de la Casa Blanca tras visitar el museo en 2013.EFE

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(foto) (vídeo)