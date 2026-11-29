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Dos buques cisterna, uno de ellos un petrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo, han impactado contra minas navales en el estrecho de Ormuz durante la madrugada de este domingo, provocando explosiones e incendios, según ha informado el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el organismo iraní ha señalado que las embarcaciones ignoraron las advertencias marítimas y navegaron por la ruta meridional que Teherán considera "ficticia e ilegal".

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El primero de los incidentes ha tenido lugar en el puerto omaní de Khasab, donde el superpetrolero sufrió la explosión. El segundo buque se incendió en el sector oriental de estrecho cuando intentaba abandonar este paso estratégico.

Ambos sucesos se enmarcan en el contexto del conflicto iniciado a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán, que respondió atacando instalaciones y bases estadounidenses y de sus aliados en la región. Aunque Teherán y Washington suscribieron a mediados de junio un memorando para poner fin a las hostilidades, los enfrentamientos no tardaron en reanudarse.

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La guerra ha reducido drásticamente el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte internacional de petróleo, gas natural licuado y fertilizantes. Pese a los contactos diplomáticos y los intentos de recuperar la circulación marítima, la situación continúa sin resolverse y persisten episodios esporádicos de violencia.