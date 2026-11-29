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Redacción Internacional, 29 nov (EFE).- Con motivo de la Cumbre semestral del Mercosur, que se celebrará en Uruguay los días 3 y 4 de diciembre, la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía MERCOSUR CUMBRE.

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Lunes 30

CUMBRE MERCOSUR - Río de Janeiro - Las divergencias entre los países del Mercosur sobre el reparto de las cuotas de exportación a la Unión Europea (UE), que siguen sin solución siete meses después de la entrada en vigor del acuerdo comercial, amenazan con tensar la cumbre del viernes en Montevideo.

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CUMBRE MERCOSUR (Entrevista) - Montevideo - El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, asegura en una entrevista con EFE que el país sudamericano culmina su presidencia pro tempore del Mercosur con sus objetivos cumplidos, después de un semestre en el que el bloque pudo "bajar a tierra" el cambio de realidad que vivió al firmar un acuerdo con la Unión Europea.

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Martes 1

CUMBRE MERCOSUR - Montevideo - Uruguay acoge una Cumbre del Mercosur marcada por la reunión que mantendrán las autoridades del bloque con las de la Unión Europea para evaluar los primeros meses del acuerdo firmado a comienzos de este año y que en mayo comenzó a aplicarse de forma provisional.

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CUMBRE MERCOSUR - Buenos Aires - El presidente de Argentina, Javier Milei, asumirá el próximo viernes la presidencia semestral del Mercosur, en momentos en que las diferencias ideológicas entre los socios y los asuntos de política interna de cada país amenazan con relegar la agenda comercial y de integración del bloque sudamericano. EFE