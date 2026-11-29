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Moscú, 29 nov (EFE).- Los intercambios comerciales entre Rusia y Azerbaiyán cayeron un 27,6 % en los primeros diez meses de este año, en comparación con el mismo período de 2025, según informaron los servicios de aduanas del país caucásico.

Rusos y azerbaiyanos comerciaron entre enero y octubre de este año por un valor de poco más de 3.000 millones de dólares, cuando en el mismo período del pasado año esa cifra fue de 4.152 millones de dólares, informó la agencia rusa TASS.

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Moscú exportó a Bakú 1.988 millones de dólares en los primeros diez meses, un 37,4 % menos que el pasado año. Mientras, Azerbaiyán exportó a su socio eslavo poco más de 1.000 millones de dólares, un alza del 4,5 %.

Paradójicamente, el volumen comercial entre ambos países había aumentado el año pasado un 2,5 % en comparación con 2024, para convertir a Rusia en el quinto socio comercial de Azerbaiyán tras Italia, Turquía, China y el Reino Unido.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron en gran medida debido al derribo en 2024 por las defensas antiaéreas rusas de un avión de pasajeros azerbaiyano. Seguidamente, el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, quien llamó a Moscú a admitir su responsabilidad, declinó la invitación para visitar Moscú, incluso con motivo del Día de la Victoria, el pasado 9 de mayo.

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Además, Aliyev y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, dieron la espalda a la mediación rusa y firmaron en la Casa Blanca un preacuerdo de paz en presencia del líder estadounidense, Donald Trump.

Teóricamente, las relaciones diplomáticas se normalizaron después de los contactos directos entre Aliyev y el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, pero el abierto apoyo del primero a Ucrania y su llamamiento a cesar cuanto antes las hostilidades volvieron a tensar la cuerda entre Moscú y Bakú.EFE

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