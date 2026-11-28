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El Palmeiras brasileño se proclamó campeón de la Copa Libertadores al vencer (1-0) al Estudiantes argentino en la final celebrada en el Estadio Centenario de Montevideo, con gol de Ramón Sosa.

El equipo brasileño, estirando el dominio de su país en el palmarés desde 2019, ganó por cuarta vez en su historia el título de campeón de América, tercera en los últimos siete años, gracias al solitario tanto del paraguayo en el inicio del segundo tiempo.

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El argentino Guido Carrillo tuvo el empate para los de La Plata, club que fue campeón por última vez en 2009, cuando Juan Sebastián Verón, su ahora presidente, era capitán del equipo.