Guardar

Redacción deportes, 28 nov (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi se ha impuesto en la carrera esprint del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, disputada en el circuito Ricardo Tormo, en la que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue sancionado con dos 'vueltas largas' de penalización tras arder su moto antes de la salida.

Junto a Bezzecchi, en el podio de la esprint acabaron el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y el también italiano Enea Bastianini (KTM RC 16).

PUBLICIDAD