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Lima, 28 nov (EFE).- Uno de los ocho militares peruanos fallecidos este jueves en un accidente aéreo fue tripulante en la misión de cuatro helicópteros que dispuso la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para la reciente visita del papa León XIV al país andino, informó este sábado el canal estatal TVPerú.

Se trata del capitán de la FAP Bruno Rivas Zegarra, que viajaba como copiloto en el helicóptero que se accidentó el jueves durante una misión en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la mayor cuenca cocalera del país andino, donde viajaban nueve militares, de los cuales solo uno logró sobrevivir.

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"Durante la visita del papa León XIV al Perú, integró una de las tripulaciones aéreas que participaron en el traslado de la comitiva papal. Rivas era natural de Tambogrande, Piura, donde es recordado por su trayectoria y labor humanitaria", informó TVPerú en sus redes sociales junto con una foto del joven capitán y el papa.

La flota de cuatro helicópteros se utilizó el 14 de noviembre para trasladar al papa y su séquito desde la ciudad de Chiclayo, donde León XIV fue obispo ocho años, a la localidad andina de Santa Cruz de Succhabamba, en la región de Cajamarca, y luego regresar.

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Este viernes, el Comando Especial VRAEM, de las Fuerzas Armadas peruanas, confirmó que la aeronave siniestrada es un helicóptero Mi-17, con matrícula FAP-646, que estaba destinado a extraer una patrulla militar de un sector de esta convulsa zona.

El único superviviente del accidente es el piloto y comandante del helicóptero, Enzo Espinoza, que fue trasladado de urgencia a la capital Lima para recibir atención médica especializada.

Las víctimas mortales de la FAP son el ya mencionado Bruno Rivas, los suboficiales de primera Jorge Evanan y Franklin Odar, y los suboficiales de segunda Luis Alcántara y Marcos Palomino.

Por parte del Ejército peruano fallecieron los suboficiales de segunda Segundo Pereira y Carlos Huanilo, así como el suboficial de tercera Crisólogo Contreras.

Según la información preliminar de las Fuerzas Armadas, el helicóptero se estrelló sobre la zona de Sanabamba, un área rural del VRAEM que pertenece a la sureña región andina de Ayacucho y ya hay abierta una investigación para determinar los motivos.

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El FAP-646 es el segundo helicóptero Mi-17, de fabricación rusa, que se accidenta gravemente en este año, después que el FAP-614 se estrellase en una zona montañosa de la sureña región de Arequipa en febrero, bajo un clima de intensa niebla.

El VRAEM es una extensa región de selva montañosa que comprende territorios de cuatro departamentos en la vertiente oriental del sur de los Andes peruanos, de donde sale aproximadamente la mitad de la cocaína que produce Perú, considerado el segundo productor mundial de esta sustancia, después de Colombia.

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En ese valle, el narcotráfico convive con los remanentes de Sendero Luminoso, la organización maoísta fundada por el fallecido Abimael Guzmán, que desató el conflicto armado interno (1980-2000) que dejó unas 69.000 víctimas, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). EFE