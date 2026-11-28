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Bilbao (España), 28 nov (EFE).- El Athletic Club ha denunciado los insultos racistas dirigidos a sus jugadores Iñaki y Nico Williams desde la grada del estadio La Rosaleda durante el partido que ha enfrentado este sábado al equipo rojiblanco con el Málaga.

"El Athletic condena enérgicamente los insultos racistas proferidos durante el Málaga-Athletic desde la grada hacia nuestros jugadores, tal y como han mostrado en Euskal Telebista", señala el mensaje publicado por la entidad bilbaína en su cuenta oficial de X.

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En las imágenes emitidas por la televisión vasca se escuchan gritos de "mono" y "puto negro" dirigidos a los hermanos Williams en dos momentos diferentes del encuentro, procedentes de aficionados situados en el fondo de La Rosaleda en el que ha atacado el Athletic durante la primera parte.

"No hay cabida para el racismo ni en el fútbol ni en la sociedad que queremos. Tolerancia cero ante cualquier tipo de discriminación", añade el club rojiblanco en su condena. EFE

ibn/sab