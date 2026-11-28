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La Real Sociedad tratará de dejar atrás su tropiezo europeo y afianzarse este domingo ante el aspirante Sevilla FC (21.00 horas) en la quinta posición de LaLiga EA Sports, en una decimocuarta jornada en la que el Villarreal CF busca cerrar una buena semana ante un RC Celta en horas bajas (18.30 horas) y en la que Valencia CF y CA Osasuna miden su reacción en Mestalla (14.00 horas).

En Anoeta, los de Pellegrino Matarazzo quieren dejar atrás su derrota del jueves en Liga Europa ante el Crystal Palace (2-1) y recuperar la fiabilidad después de ganar solo un partido de los últimos cinco entre todas las competiciones -un empate y tres derrotas-. En la competición doméstica, donde acumulan 22 puntos, cayeron la pasada jornada en El Sardinero (3-2) y perdieron el rebufo del Real Betis en la lucha por los puestos 'Champions', ahora a cinco unidades.

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Además, la falta de contundencia atrás está suponiendo uno de los principales problemas de los donostiarras, que han encajado 23 goles: solo Racing (33), Levante (25) y Málaga (24) han recogido más veces el balón del fondo de su portería. Eso sí, en casa sus prestaciones mejoran, y ahora buscarán sumar su cuarto triunfo consecutivo ante su público.

Enfrente, el Sevilla arrastra tres fechas seguidas sin ganar, después de perder ante el Getafe (3-1) y empatar con el Deportivo Alavés (0-0) y frente al Real Betis en el derbi del Sánchez-Pizjuán (1-1), donde Kike Salas, en el minuto 91, logró salvar un punto.

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A pesar de todo, una victoria permitiría al conjunto de Luis García Plaza, que atesora 19 unidades -a una de la zona continental-, igualar a su rival de este domingo, frente al que necesita echar el candado; en sus últimos tres desplazamientos, los nervionenses han encajado al menos tres goles.

El cuadro 'txuri urdin' se presentará en la cita sin los lesionados Ander Barrenetxea, Álvaro Odriozola, Yangel Herrera y Jon Aramburu, mientras que Alfon, José Ángel Carmona y Miguel Sierra serán las ausencias entre los visitantes, que recuperan a Marcao.

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EL NECESITADO CELTA MIDE LA REACCIÓN DEL VILLARREAL

En ABANCA Balaídos, Celta de Vigo y Villarreal retoman LaLiga EA Sports tras sus contrapuestos resultados europeos y con el mismo objetivo de alejarse de la parte baja de la tabla y acercarse a la zona de privilegio.

Los gallegos, que solo han conseguido ganar un partido de los últimos siete -en Copa del Rey ante el Salamanca-, ansían un triunfo que les permita afrontar el final de año con esperanza. El pasado jueves, volvieron a estrellarse en Liga Europa a pesar de adelantarse y de jugar con uno más desde el minuto 22 ante el Bournemouth (1-2).

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En la competición doméstica tampoco ganan desde el pasado 18 de octubre, con dos empates y dos derrotas desde entonces, la última de ellas el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu (2-1), donde les condenó un gol de Carlos Espí en el último momento. Sus 13 puntos les dejan uno sobre los puestos de descenso.

Los castellonenses, que con 15 unidades están a cinco de la zona europea y con tres más que las posiciones de peligro, corrigieron el rumbo entre semana ante el Slavia Praga (1-0) después de desperdiciar un 0-2 en su anterior duelo liguero ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou (3-2).

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Claudio Giráldez, que posiblemente apostará por las rotaciones, lamentará las ausencias del sancionado Yoel Lago y de los lesionados Miguel Román y Hugo González, mientras que se mantiene pendiente de Borja Iglesias y recupera a Carl Starfelt. También regresa en el 'Submarino Amarillo' Gerard Moreno, y Alassane Diatta, Juan Foyth, Ilias Akhomach, Nathan Saliba y Pau Navarro, este último por la roja directa del Camp Nou, causarán baja.

VALENCIA Y OSASUNA QUIEREN DAR CONTINUIDAD A SU REACCIÓN

En el duelo que inaugura la jornada dominical, en Mestalla, Valencia y Osasuna buscan dar continuidad a las victorias cosechadas por ambos en la última jornada, que en el caso del equipo 'che' le posibilitó abandonar las posiciones de descenso.

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Un triunfo en Vallecas (0-1), en segundo en los tres encuentros ligueros más recientes, ofreció aire a los de Javier Aguirre, que aún así cuentan con los mismos 12 puntos que hicieron pasar esta semana al Getafe en la zona de peligro. Ahora, la misión es lograr la primera victoria en casa del curso.

Mientras, el cuadro navarro arrastra cinco derrotas seguidas fuera de casa en LaLiga, aunque llega con la moral algo más alta después de acabar con un triunfo ante el Málaga (1-0) con una racha de tres fechas sin ganar -dos derrotas y un empate-.

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Sergi Canós, Diego López y Jesús Vázquez serán las ausencias en el cuadro valencianista, mientras que los rojillos no podrán disponer de Alejandro Catena, por sanción, ni de Aitor Fernández, Abel Bretones ni Rockson Yeboah, por lesión.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Valencia CF - CA Osasuna. Alberola Rojas (C.C-manchego) 14.00.

Deportivo - Barcelona. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 16.15.

RC Celta - Villarreal CF. González Esteban (C.Vasco) 18.30.

Real Sociedad - Sevilla FC. Muñiz Muñoz (C.Aragonés) 21.00.