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Lisboa, 28 nov (EFE).- Las autoridades portuguesas han incautado más de 40 embarcaciones de alta velocidad vinculadas al narcotráfico en lo que va de 2026, la cifra más elevada de los últimos años, en un ejercicio en el que el país también ha batido su récord de decomisos de cocaína.

Los datos, publicados este sábado por el diario portugués 'Público', revelan que, cuando todavía falta más de un mes para que termine el año, las incautaciones de las conocidas como narcolanchas ya superan las 39 registradas durante todo 2025.

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El periódico ha elaborado su balance a partir de las cifras facilitadas por la Policía Judicial (PJ) y la Policía Marítima, así como de los comunicados difundidos por la Guardia Nacional Republicana (GNR), que no ha proporcionado al diario datos actualizados sobre el conjunto de sus operaciones. EFE también está a la espera de los datos sobre este tipo de decomisos solicitados a las autoridades.

Las incautaciones se han intensificado durante el segundo semestre del año y, solo en noviembre, la Policía Marítima ha decomisado al menos seis de estas embarcaciones, cinco de ellas en una misma semana, mientras que la GNR ha intervenido otras tres en una sola jornada, según el rotativo.

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El director nacional de la Policía Judicial, Carlos Cabreiro, anunció el pasado 20 de octubre que las autoridades habían incautado 42 toneladas de cocaína desde principios de año, un 68 % más que las 25 toneladas intervenidas durante todo 2025 y frente a las 23 toneladas de 2024.

Portugal, por su situación geográfica en el extremo occidental de Europa y su extensa fachada atlántica, constituye uno de los puntos de entrada de la cocaína procedente de América Latina con destino al mercado europeo.

El pasado día 24, la GNR desarrolló una operación contra una organización sospechosa de fabricar embarcaciones de alta velocidad susceptibles de ser utilizadas por redes de contrabando y narcotráfico.

La intervención se saldó con ocho detenidos y la incautación de tres lanchas rápidas, trece cascos de embarcaciones y unos 260.000 euros en efectivo.

Las autoridades portuguesas han estrechado en los últimos años la cooperación con las fuerzas de seguridad españolas, con las que han desarrollado operaciones conjuntas contra las infraestructuras logísticas del narcotráfico en la península ibérica. EFE