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Lisboa, 28 nov (EFE).- El exministro portugués y alcalde de Oeiras, Isaltino Morais, presentó este sábado Fazemos (Hacemos), un nuevo proyecto político de orientación centrista y reformista que aspira a captar a los electores descontentos con los partidos tradicionales y frenar el avance del populismo en Portugal.

La iniciativa, presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, pretende ocupar un espacio entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Socialdemócrata (PSD, de centroderecha), las dos formaciones que han gobernado Portugal durante la mayor parte de su historia democrática.

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Morais, de 76 años, justificó la creación del partido por la situación de bloqueo político, económico y social que, a su juicio, atraviesa el país, y responsabilizó a las fuerzas tradicionales del deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.

Durante su intervención, el exministro criticó la falta de oportunidades para los jóvenes portugueses y cuestionó los discursos que responsabilizan a los inmigrantes de las dificultades del Estado del bienestar.

Además, atribuyó el crecimiento de los populismos de izquierda y derecha a la incapacidad de los partidos tradicionales para responder a las necesidades de la población.

La aparición de Fazemos se produce en un contexto de fragmentación del escenario político portugués, marcado por el ascenso de la formación de ultraderecha Chega, que obtuvo 60 de los 230 escaños del Parlamento en las elecciones legislativas de mayo de 2025, frente a los 58 de los socialistas.

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El fundador de la nueva formación considera que existe un sector del electorado moderado que ha recurrido al voto de protesta a favor de Chega sin encontrar en este partido una respuesta a sus problemas.

Morais, que fue ministro de Ciudades, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente durante el Gobierno de José Manuel Durão Barroso, cuenta con una larga trayectoria política municipal y cumplió una pena de prisión entre 2013 y 2014 por delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

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El nuevo proyecto deberá reunir al menos 7.500 firmas de electores para solicitar su inscripción ante el Tribunal Constitucional portugués. EFE