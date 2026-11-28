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(Actualiza con número de fallecidos y otros datos)

Tegucigalpa, 28 nov (EFE).- Al menos ocho personas murieron este sábado al caer un autobús de pasajeros a una hondonada de unos 100 metros de profundidad tras colisionar con un vehículo liviano en una carretera de la región central de Honduras, informó el Cuerpo de Bomberos.

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El accidente, cuyas causas aún no han sido esclarecidas, ocurrió en el sector conocido como la cuesta de la Virgen, un tramo montañoso del departamento de Comayagua, donde equipos de rescate continúan las labores de búsqueda y extracción de víctimas, informó a medios locales el jefe de operaciones de los Bomberos, Sergio Madrid.

El autobús, de la empresa Carolina, se dirigía desde Tegucigalpa, la capital hondureña, hacia el municipio de Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá, en el oeste del país, y transportaba a unas 50 personas, según el reporte de los bomberos.

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Madrid indicó que más de 15 personas han sido trasladadas al Hospital Santa Teresa, en Comayagua, mientras que dos heridos con politraumatismos graves fueron remitidos a centros asistenciales de Tegucigalpa.

Las labores de rescate se han complicado debido a que algunas personas quedaron entre los árboles de la zona y otras permanecen atrapadas entre los hierros retorcidos del autobús, explicó.

Las autoridades aún no han establecido la identidad de las ocho personas fallecidas, entre las que figura el conductor del autobús.

Los accidentes de tráfico, que en lo que va de 2026 han dejado más de 1.800 muertos, constituyen la segunda causa de muerte violenta en Honduras, después de los homicidios.

Entre los principales factores asociados a estos siniestros figuran el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el mal estado de algunas vías, según las autoridades hondureñas. EFE