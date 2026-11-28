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Madrid, 28 nov (EFE).- La diabetes tipo 2 es una de las grandes epidemias del siglo XXI y, si bien los actuales fármacos han revolucionado su tratamiento, sigue siendo una enfermedad compleja y heterogénea. "Si fuera tan fácil como simplemente la dieta y el ejercicio, no subirían los casos", afirma el científico español Marc Liesa.

Los factores que están detrás de este aumento son múltiples, no todo el mundo llega a desarrollar la enfermedad por el mismo motivo, ni responde igual a los tratamientos, explica en una entrevista con EFE el director del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC).

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Los cambios en el estilo de vida -sedentarismo y alimentación poco equilibrada- y el envejecimiento de la población contribuyen de manera muy marcada al incremento; según los últimos datos de la Federación Internacional de Diabetes, en todo el mundo, 589 millones de adultos (20-79 años) viven con la enfermedad (1 de cada 9 personas) y se estima que el número alcanzará los 853 millones en 2050 (1 de cada 8).

Pero hay casos que no se pueden explicar sencillamente por los factores de riesgo o factores genéticos ya conocidos -muchos compartidos con la obesidad-, insiste Liesa, por eso el empeño de la comunidad científica en entender todos los orígenes de la enfermedad.

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"Si queremos erradicar la diabetes, tenemos que intentar entender cómo se causa en cada individuo", subraya.

Y es que, tal y como explica el científico, conocer más marcadores genéticos o hacer estudios funcionales no solo servirá para afinar y generalizar los tratamientos, sino también para mejorar la prevención.

Liesa, quien recientemente ha recogido en Madrid el Premio a la Investigación Jesús Serra en la categoría de ciencia básica, entregado por Fundación Occident, señala que sería "un sueño" -que lo ve posible- hacer cribajes para detectar precozmente la enfermedad o los factores de riesgo.

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"Se podría comunicar a una persona si tiene mayor riesgo de desarrollar diabetes y darle recomendaciones de estilo de vida o de cambios en su dieta que redujeran ese peligro. Esto sería un sueño".

Pero para eso hay que seguir indagando en la heterogeneidad y complejidad de la enfermedad y en eso se centra Liesa y su equipo del IBMB, que investigan cómo se desarrolla la diabetes tipo 2 y cuáles son los factores que pueden promover su iniciación -la gran mayoría de los casos de diabetes son tipo 2, luego existe la diabetes tipo 1-.

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Su grupo está concentrado en entender cambios muy tempranos en las células beta pancreáticas, responsables de secretar insulina, y más específicamente en la función de las mitocondrias, la central energética de la célula.

Hasta ahora, el papel que más se ha estudiado de este tipo de células endocrinas es cuando se cansan y ya no secretan más insulina; después de años de tener el azúcar alto y la resistencia a la insulina, las células beta pancreáticas intentan adaptarse secretando más de esta hormona, pero al final se agotan y dejan de hacerlo.

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Y es cuando la diabetes tipo 2 se establece y se necesitan inyecciones de insulina.

"Nosotros vamos antes de este agotamiento y lo que estamos estudiando es la función de esa célula beta pancreática secretando insulina cuando se considera que es menos importante, cuando no comemos", detalla Liesa, quien apunta que, en contra de lo pensado inicialmente, "la poca insulina que secretan estas células en ayuno, puede tener un papel muy importante en el desarrollo de la enfermedad".

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Lo que ha constatado Liesa, que investigó en la Universidad de California y en la de Boston, en Estados Unidos, es que las dietas ricas en grasas cambian la mitocondria de una manera que causa que las células beta secreten insulina cuando no toca, es decir, cuando se duerme.

Esta mayor secreción a nivel basal puede promover que los otros tejidos, como los musculares, empiecen a volverse sordos a la insulina, porque se acostumbran a ella, y no funcionen cuando tienen que hacerlo, que es cuando hay picos de glucosa tras una comida (dejan de responder bien a la insulina y no consiguen absorber la glucosa).

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"Pensamos que un alto contenido en grasas puede estar cambiando la mitocondria de una manera en la que la célula beta secrete más insulina cuando no toca y, ahora, lo que estamos intentando demostrar es que si solo cambiamos la mitocondria sería suficiente para prevenir ese efecto nocivo de este tipo de dietas sobre la secreción basal".

Liesa y su equipo investigan esto último en ratones y en islotes -pequeño grupo de células- pancreáticos humanos.

Si bien es aún investigación básica, Liesa se muestra optimista sobre que en un futuro se conozcan todas las causas, también la basada en las células beta, de la diabetes tipo 2. La ciencia -hay muchos grupos que investigan los orígenes- está bien encaminada para aumentar su prevención, reducir su incidencia y extender los tratamientos.

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