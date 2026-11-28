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Nairobi, 28 nov (EFE).- Las autoridades de Gambia interceptaron a 203 personas que pretendían "migrar de forma irregular" en las localidades de Sotokoi y Faraba Sutu, en la región costera de West Coast, con el apoyo de la Policía Nacional de España, informó el Departamento de Inmigración gambiano (GID, en inglés).

"Los grupos interceptados están compuestos por 108 gambianos, 92 senegaleses, dos malienses y un ciudadano de Guinea-Bisáu", dijo el GID en un comunicado publicado a última hora del viernes, tras una operación realizada ese mismo día.

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De ellos, 177 son adultos (139 hombres y 38 mujeres) y los otros 26 son menores de edad (19 niños y siete niñas).

"Las personas interceptadas se encuentran actualmente en el centro de migración del Departamento, situado en Tanji, donde están siendo sometidas a procesos de identificación y perfilado, al tiempo que reciben asistencia humanitaria por parte de la Cruz Roja de Gambia", añadió el GID.

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Por último, resaltó su compromiso de fortalecer su colaboración con sus socios nacionales e internacionales para "combatir la migración irregular", y pidió apoyo de las comunidades locales, la sociedad civil y los medios de comunicación para frenar este fenómeno.

Desde el pasado 1 de octubre, Gambia ha interceptado a más de 4.700 personas que pretendían emigrar de forma irregular.

Aunque Gambia no especificó el destino de esas personas, ese país, al igual que el vecino Senegal, es lugar de tránsito y origen para migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Este lunes, el GID recibió a una delegación de la Policía Nacional de España en un encuentro en el que reafirmó la "sólida colaboración" entre ambas partes y subrayó "su compromiso compartido de fortalecer la gobernanza migratoria, potenciar la cooperación institucional y promover una gestión migratoria eficaz en Gambia".

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 679 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta migratoria, una de las más peligrosas del mundo, desde principios de 2026 hasta este mes de noviembre.

Un total de 1.611 migrantes llegó este martes a la isla española de El Hierro, en el archipiélago canario, en once cayucos procedentes de Gambia y Senegal, la cifra más alta en un solo día desde que hay registros en España, según los recuentos recopilados por EFE de los servicios que los asistieron en tierra.

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Además, 14 personas fallecieron el viernes durante su travesía a bordo de una embarcación precaria que zarpó diez días antes desde Gambia y que fue rescatada a 72 kilómetros de El Hierro y llegó, después de varias horas, al puerto de La Restinga remolcado por una patrullera de la Guardia Civil española.

Además 12.967 personas migrantes han llegado este mes de noviembre a las Islas Canarias a bordo de 130 embarcaciones precarias, según datos del Gobierno local. EFE